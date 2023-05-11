Фестиваль сказителей "Соловьиные ночи" приглашает послушать истории и поддать пару

На следующей неделе фестиваль рассказывания историй "Соловьиные ночи" пройдет сразу в нескольких местах: Йыхвиская центральная библиотека пригласит во двор баню; в Алутагузеской волости прозвучат как правдивые истории, так и сказки.
Фестиваль сказителей - это фестиваль традиционных историй, музыки и волшебной атмосферы, который на этот раз охватит десять уездов. У каждого мероприятия будет своя изюминка, но главная цель - внести свой вклад в сохранение и признание повествования.
- Услышав о таком мероприятии осенью прошлого года, мы в иллукаском крае сразу захотели к нему присоединиться. Идей было много, и первоначальная идея была еще шире, но мы решили, что пока начнем в этом краю с одного вечера рассказов. И хотя среди нас самих много рассказчиков или желающих поделиться своим творчеством, на этот раз мы пригласили гостя издалека, - сказала Эне Раудар, организатор вечера рассказов в Вазавере.
В лес и горы
17 мая в 18.00 в Вазавере приедет писатель и поэт Лаури Ряпп, чтобы поделиться своими мыслями. "За последние два года он проник в сердца многих своими красиво оформленными простыми мыслями, и вместе с поэтессой Анне-Май Тевахи они образуют душевный тандем", - сказала Эне Раудар.
- Хозяйка "Sõstra kodu" Иви любезно согласилась пригласить гостей в свой сад, а мастер вкусов деревни Иллука Хелен - угостить их кофе и пирожными, - добавила она.
Будет повод собраться в Кийкласком народном доме на два вечера: 16 мая в 19.00 в лесу бабушки Ропки будут рассказывать лесные сказки, а 17 мая в 20.00 на горке Пеэбусе - истории из реальной жизни, основанные на воспоминаниях коренных жителей Кийкла. В оба дня отправятся в путь от Кийклаского народного дома.
В Йыхви приведут к присяге министра бань
Йыхвиская центральная библиотека в субботу, 20 мая, организует день бани в рамках фестиваля рассказов.
- Именно так мы и поступим: установим перед библиотекой бани и пригласим людей попариться, приходите непременно, - сказала руководитель по развитию библиотеки Тийа Линнард. - На место прибудет популярная в Ида-Вирумаа баня хутора Орава, которая возьмет с собой бассейн с холодной водой - хорошо туда окунуться после парилки, а с хутора Рабаталу приедет баня-палатка и баня-бочка. Владелец Рабаталу Рональдо Сильдник также будет ведущим этого дня.
Поучаствуют в банном дне и мужчины из Кадрина, банной столицы, во главе с Рейном Сикком, руководителем Года бани. "И мы торжественно приведем его к присяге министра бань, потому что правительство республики допустило большую ошибку и не назначило такого важного министра", - усмехнулась Линнард.
На день бани также приглашены члены банного клуба Олутсилла из Финляндии.
День бани начнется в 13.00 в библиотеке с банных историй и советов от Рейна Сикка и Кадринаского банного клуба, например, о том, как делать хорошие веники. В 14.00 перед библиотекой состоится церемония приведения к присяге Рейна Сикка в качестве министра бань, после чего всем посетителям бани пожелают легкого пара.
- Любители бани накопили за годы всевозможные захватывающие фото, кто с купания в проруби, кто с банных марафонов, но 20 мая эту коллекцию можно будет пополнить потрясающими снимками о походе в баню посреди города, так что это будет редкая возможность, - констатировала Линнард.
Банный день перед библиотекой продлится до 16.00 и будет бесплатным, мероприятие поддерживает Центр народной культуры Эстонии.