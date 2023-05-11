Фестиваль сказителей "Соловьиные ночи" приглашает послушать истории и поддать пару

В Йыхви приведут к присяге министра бань

Йыхвиская центральная библиотека в субботу, 20 мая, организует день бани в рамках фестиваля рассказов.

- Именно так мы и поступим: установим перед библиотекой бани и пригласим людей попариться, приходите непременно, - сказала руководитель по развитию библиотеки Тийа Линнард. - На место прибудет популярная в Ида-Вирумаа баня хутора Орава, которая возьмет с собой бассейн с холодной водой - хорошо туда окунуться после парилки, а с хутора Рабаталу приедет баня-палатка и баня-бочка. Владелец Рабаталу Рональдо Сильдник также будет ведущим этого дня.

Поучаствуют в банном дне и мужчины из Кадрина, банной столицы, во главе с Рейном Сикком, руководителем Года бани. "И мы торжественно приведем его к присяге министра бань, потому что правительство республики допустило большую ошибку и не назначило такого важного министра", - усмехнулась Линнард.

На день бани также приглашены члены банного клуба Олутсилла из Финляндии.

День бани начнется в 13.00 в библиотеке с банных историй и советов от Рейна Сикка и Кадринаского банного клуба, например, о том, как делать хорошие веники. В 14.00 перед библиотекой состоится церемония приведения к присяге Рейна Сикка в качестве министра бань, после чего всем посетителям бани пожелают легкого пара.

- Любители бани накопили за годы всевозможные захватывающие фото, кто с купания в проруби, кто с банных марафонов, но 20 мая эту коллекцию можно будет пополнить потрясающими снимками о походе в баню посреди города, так что это будет редкая возможность, - констатировала Линнард.