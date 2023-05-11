9 мая в Ида-Вирумаа ⟩ По обеим сторонам реки Нарвы шла пропагандистская война, полиция выявила 40 нарушений

По словам Катри Райк, Нарва - это символ противопоставления Востока и Запада. "Логотип Нарвы: здесь начинается Европа. События 9 мая еще раз это подтвердили, и этот концерт в этом смысле был символичным", - сказала она. Пропагандистский концерт во вторник привлек на променад сотни любопытствующих, большинство из которых были старше среднего возраста.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik