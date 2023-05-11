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9 мая в Ида-Вирумаа ⟩ По обеим сторонам реки Нарвы шла пропагандистская война, полиция выявила 40 нарушений

Эрик Калда
, журналист
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По словам Катри Райк, Нарва - это символ противопоставления Востока и Запада. "Логотип Нарвы: здесь начинается Европа. События 9 мая еще раз это подтвердили, и этот концерт в этом смысле был символичным", - сказала она. Пропагандистский концерт во вторник привлек на променад сотни любопытствующих, большинство из которых были старше среднего возраста.
По словам Катри Райк, Нарва - это символ противопоставления Востока и Запада. "Логотип Нарвы: здесь начинается Европа. События 9 мая еще раз это подтвердили, и этот концерт в этом смысле был символичным", - сказала она. Пропагандистский концерт во вторник привлек на променад сотни любопытствующих, большинство из которых были старше среднего возраста. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

9 мая в Ида-Вирумаа прошло более спокойно, чем обычно, это событие стало незаурядным благодаря тому, что Россия установила в Ивангороде сцену для передачи пропагандистских посланий нарвитянам. В ответ эстонская сторона вывесила антипутинский плакат, назвав президента России военным преступником.

Подготовка к пропагандистской битве началась еще утром, когда в Ивангороде была установлена сцена, а на стене Нарвской крепости появился плакат с головой Владимира Путина и брызгами крови, с англоязычной надписью, называющей Путина военным преступником. Этот плакат был вывешен Нарвским музеем совместно с организацией "Propastop", занимающейся разоблачением российской пропаганды.

Россияне потребовали убрать плакат

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