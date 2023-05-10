Нарвский антипутинский баннер еще некоторое время помозолит глаза россиянам

К утру 9 мая на стене Нарвского замка был вывешен большой баннер с портретом российского президента и надписью: "Putin War Criminal" ("Путин - военный преступник"). Плакат специально повешен так, чтобы быть хорошо видным с ивангородского берега пограничной реки, где в тот день проводился официозный и пропагандистский концерт, рассчитанный на аудиторию в том числе в Нарве.

Баннер моментально стал не только предметом обсуждений и публикаций, но и просто популярным: на его фоне фотографируются как нарвитяне, так и туристы. В российских же соцсетях появился призыв делать у границы фотографии со средним пальцем, указываемым то ли Нарве и Эстонии, то ли Путину, изображенному на стене Нарвского замка.

Выступавших 9 мая на ивангородской сцене ура-патриотов от власти и искусств, казалось, не смутило изображение окровавленного президента и его криминальное определение, хорошо различимые над нарвским берегом. Глядя в сторону баннера, обратились с речами к ивангородцам и нарвитянам губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова сказала "Северному побережью", что снимать со стены замка антипутинский плакат музей не торопится. "Баннер будет висеть еще несколько дней", - сказала она.

С утра 9 мая на стене Нарвского замка над речным променадом висит большой антипутинский баннер. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Ранее Сморжевских-Смирнова объясняла, что в случае с этим баннером на фланговой башне Нарвского замка Германа речь идет о заранее спланированной совместной акции музея и объединения "Propastop". "Послание напоминает о том, что сегодняшняя война развязанная Россией в Украине - военное преступление", - поясняла директор Нарвского музея.