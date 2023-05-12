Как позволить отпраздновать этот великий торжественный день агрессора в Европейском союзе, однозначно осудившем нападение на Украину, конечно же, зависит от самих стран. В прошлом году Эстония убрала советские красные символы, заменив их во многих местах нейтральными обозначениями. Публичные собрания на этот раз были запрещены, как и символика агрессора.

Понятно, что в Эстонии по-прежнему немало людей, которые видят действия России в Украине иначе, чем в действительности, потому что им трудно изменить свое умонастроение, и пропаганда соседнего государства сделала свое дело. Наверняка во многом именно на них и был направлен концерт-митинг, организованный в этом году 9 мая на противоположном берегу реки Нарвы, что в лучших традициях советского времени кажется нашим современным людям порой странным или даже смешным. Как будто мы увидели что-то северокорейское на нашей границе. Но все это празднество звучало как голос из прошлого, существовавшего десятки лет назад, куда Путин снова затащил Россию. Так или иначе, большинству людей, живущих сегодня в Эстонии, ничего не остается, как пожимать плечами и радоваться тому, что в данный момент мы не имеем ничего общего с этой страной, кроме того, что она является нашим непосредственным соседом.