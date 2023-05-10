Опубликовано видео нападения на активиста с украинским флагом 9 мая в Нарве

Пострадавший в Нарве активист Даня Куракин опубликовал снятое его другом видео, на котором запечатлен момент жесткого нападения на него двоих мужчин. Потом на фотографии попало то, как полиция разбиралась с нападавшими мужчинами.
Днем 9 мая на Нарвском променаде собрались несколько сотен нарвитян, которые пришли посмотреть на празднование 9 Мая на другом берегу реки в Ивангороде. Среди толпы были и молодые люди, которые держали в руках украинский флаг, указывая им в сторону России. Кто-то из нарвитян потребовал от молодежи убрать флаг, обосновав, что это неподходящее место для размахивания флагами.
По словам очевидца, из-за флага завязалась потасовка, украинский флаг был вырван из рук молодых людей и брошен на землю. Этот момент попал на видео, а сам Куракин описал свое впечатление:
Видео со вчерашнего нападения. Меня прям доставлят с того как этот рашист сначала почувствовал себя чуть ли не царем Нарвы, а когда его взяли полицейские, сразу весь свой гонор куда-то спрятал. pic.twitter.com/8wPyMKPmCI— Даня Куракин | WKAD | 🇪🇪🇪🇺🏳️🌈 (@moondragon_wkad) May 10, 2023
Для разрешения инцидента прибыла полиция. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви подтвердил, что такой инцидент имел место. "Около 15.30 толкнули молодого человека с украинским флагом. Полиция задержала 59-летнего мужчину", - сообщил он, добавив, что обстоятельства инцидента расследуются.