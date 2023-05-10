Чт, 11.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

"Убирай!": Опубликовано видео нападения на активиста с украинским флагом 9 мая

Илья Смирнов
, журналист
Facebook Twitter
Comments

Пострадавший в Нарве активист Даня Куракин опубликовал снятое его другом видео, на котором запечатлен момент жесткого нападения на него двоих мужчин. Потом на фотографии попало то, как полиция разбиралась с нападавшими мужчинами.

Днем 9 мая на Нарвском променаде собрались несколько сотен нарвитян, которые пришли посмотреть на празднование 9 Мая на другом берегу реки в Ивангороде. Среди толпы были и молодые люди, которые держали в руках украинский флаг, указывая им в сторону России. Кто-то из нарвитян потребовал от молодежи убрать флаг, обосновав, что это неподходящее место для размахивания флагами.

По словам очевидца, из-за флага завязалась потасовка, украинский флаг был вырван из рук молодых людей и брошен на землю. Этот момент попал на видео, а сам Куракин описал свое впечатление:

Для разрешения инцидента прибыла полиция. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви подтвердил, что такой инцидент имел место. "Около 15.30 толкнули молодого человека с украинским флагом. Полиция задержала 59-летнего мужчину", - сообщил он, добавив, что обстоятельства инцидента расследуются.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх