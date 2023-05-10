"Убирай!": Опубликовано видео нападения на активиста с украинским флагом 9 мая

Днем 9 мая на Нарвском променаде собрались несколько сотен нарвитян, которые пришли посмотреть на празднование 9 Мая на другом берегу реки в Ивангороде. Среди толпы были и молодые люди, которые держали в руках украинский флаг, указывая им в сторону России. Кто-то из нарвитян потребовал от молодежи убрать флаг, обосновав, что это неподходящее место для размахивания флагами.