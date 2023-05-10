"Aquaphor" наращивает производственные мощности в Нарве и Силламяэ

В марте 2022 года, спустя месяц после нападения России на Украину, из-за санкций в отношении страны-агрессора и осложнений в логистике компания "Aquaphor International" отказалась от своих производств на территории РФ. Взамен этого она сосредоточилась на расширении производства в Нарве и Силламяэ, передает "Актуальная камера".