"Aquaphor" наращивает производственные мощности в Нарве и Силламяэ

Действующая в Нарве и Силламяэ компания "Aquaphor" занимается расширением своих производственных возможностей, как рассказывает новостной портал Rus.ERR.
В марте 2022 года, спустя месяц после нападения России на Украину, из-за санкций в отношении страны-агрессора и осложнений в логистике компания "Aquaphor International" отказалась от своих производств на территории РФ. Взамен этого она сосредоточилась на расширении производства в Нарве и Силламяэ, передает "Актуальная камера".
"Последние 15 месяцев мы сильно заняты - разворачиванием производства материалов и комплектации, которые теперь делаем в Эстонии", - рассказал член правления Джозеф Шмидт.
Помимо бытовых устройств очистки воды, предприятие также активно внедряет оригинальные промышленные системы, производство которых ведется в Нарве.
В конце июля "Aquaphor" планирует начать в Нарве производство новой оригинальной питьевой бутылки, снабженной системой автоматической подачи воды, компьютерным контролем и фильтром, удаляющим все возможные болезнетворные бактерии. В связи с расширением производства компании понадобится дополнительное количество квалифицированных кадров.
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