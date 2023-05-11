Завод магнитов в Нарве получил разрешение и может начинать строиться

Постоянные магниты применяются, по словам Васну, во всех бесколлекторных моторах, без которых невозможно среди прочего сделать ни электромобили, ни ветрогенераторы. "95 процентов всего мирового производства постоянных магнитов сосредоточено сейчас в Китае, - объясняет Васну. - В то же время необходимый для изготовления этих магнитов неодим в значительной степени поступает из Силламяэ".

В связи с зеленым поворотом спрос на магниты в ближайшие годы вырастет еще больше. По словам Васну, запрос европейского рынка достигает сейчас 15000 тонн в год, а будущий нарвский завод станет производить 2000 тонны. "Большая часть применяемых в Европе магнитов и впредь будет поступать из Китая, однако нашим преимуществом станет в первую очередь надежность поставок", - сказал он, отметив, что эта надежность позволит получать чуть более высокую цену, чем за китайскую продукцию.

В Нарве уже начат прием первых специалистов. На заводе, который будет построен к концу 2025 года, к работе приступят около 350 человек. Самый массовый набор будет проходить в 2024 году.

Создаваемый в Нарве завод магнитов даст дополнительную работу также расположенному в Силламяэ заводу "NPM Silmet". "Туда нанимать работников дополнительно мы не планируем, постараемся больше автоматизировать нынешний ручной труд", - сказал Васну.

"Может, Нарва и сама станет магнитом?"

Катри Райк Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Мэр Нарвы Катри Райк:

- Разрешение на строительство завода магнитов - очень хорошая новость. Если уж строительство завода начнется, то его достроят. И затягивать время строительства никто не захочет. Во второй половине 2024 года на работу наймут 350 человек. По словам представителя завода, на заводе будут платить среднюю по Эстонии зарплату - среднюю по Эстонии, а не по Ида-Вирумаа. Это будут новые, а также "умные" рабочие места, которых мы очень ждем. И потребность в магнитах в Европе никуда не исчезнет. То есть очень важно, что это будут стабильные рабочие места.

Я уверена, что инвестиция в 100 миллионов евро привлечет инвестировать в Нарву и других предпринимателей. Быть первым все же сложнее всего.

Я верю, что горуправа скоро выдаст еще разрешение на строительство демозавода "Ragn-Sells". Если в Нарве будут производить магний и магниты, то это прямо позовет новых инвесторов приходить в Нарву. Может, таким образом, Нарва и сама станет магнитом?