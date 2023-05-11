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Уличные преступники в Кохтла-Ярве угрожали насилием и заполучили деньги

Илья Смирнов
, журналист
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Нож в руке. Иллюстративное фото.
Нож в руке. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

Двое неустановленных мужчин в Кохтла-Ярве угрожали зарезать мужчину средних лет. Тот отдал преступникам банковскую карту, которой они вскоре и воспользовались.

В полицию 10 мая поступило заявление, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве на улице Малева двое мужчин угрожали острым предметом 41-летнему мужчине. Испугавшись применения насилия, потерпевший отдал преступникам свою банковскую карту и назвал ПИН-код.

Угрожавшие затем сняли 900 евро наличными с банковского счета мужчины.

Полиция начала уголовное дело по статье об угрозе.

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