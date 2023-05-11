Уличные преступники в Кохтла-Ярве угрожали насилием и заполучили деньги

Двое неустановленных мужчин в Кохтла-Ярве угрожали зарезать мужчину средних лет. Тот отдал преступникам банковскую карту, которой они вскоре и воспользовались.
В полицию 10 мая поступило заявление, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве на улице Малева двое мужчин угрожали острым предметом 41-летнему мужчине. Испугавшись применения насилия, потерпевший отдал преступникам свою банковскую карту и назвал ПИН-код.
Угрожавшие затем сняли 900 евро наличными с банковского счета мужчины.
Полиция начала уголовное дело по статье об угрозе.
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