Дважды за сутки в Нарве от ножа пострадали молодые мужчины

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, вечером в среду, 11 июня, 45-летний мужчина в Нарве причинил 22-летнему парню легкие ранения в области живота и головы с использованием ножа.

Накануне "Северное побережье" писало, что в ночь на среду тоже в Нарве 39-летний мужчина напал с ножом сразу на двух молодых людей. Те получили ранения и были доставлены в больницу, а подозреваемого полиция оперативно нашла и задержала.