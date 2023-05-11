Жители Сомпа обнаружили в водопроводной воде червей

Житель дома №7 на улице Тулика в Сомпа в воскресенье вечером, очищая фильтр грубой очистки воды в доме, заметил в колбе водяного фильтра живые организмы, которые выглядели, как тонкие шевелящиеся белые нити до одного сантиметра длиной, о чем сообщили в Департамент здоровья и "Järve Biopuhastus". Как они попали в питьевую воду, сейчас выясняют, но хлорирование водофильтровальной станции проводят, а для безопасного употребления жителям рекомендуют кипятить воду не менее десяти минут. Привезли также цистерну с чистой водой.