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Жители Сомпа обнаружили в водопроводной воде червей

Ирина Кивисельг
, журналист
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Такую живность обнаружил в водном фильтре житель дома №7 на улице Тулика.
Такую живность обнаружил в водном фильтре житель дома №7 на улице Тулика. Фото: Erakogu

Житель дома №7 на улице Тулика в Сомпа в воскресенье вечером, очищая фильтр грубой очистки воды в доме, заметил в колбе водяного фильтра живые организмы, которые выглядели, как тонкие шевелящиеся белые нити до одного сантиметра длиной, о чем сообщили в Департамент здоровья и "Järve Biopuhastus". Как они попали в питьевую воду, сейчас выясняют, но хлорирование водофильтровальной станции проводят, а для безопасного употребления жителям рекомендуют кипятить воду не менее десяти минут. Привезли также цистерну с чистой водой.

Председатель четырех квартирных товариществ в Сомпа Лилия Бирюк сказала, что в среду после полудня все КТ получили сообщения от "Järve Biopuhastus" с рекомендациями, тем не менее уверяет, что информация не дошла до всех жителей, во всяком случае двое владельцев частных домов, которых она встретила вечером, ничего не знали.

- Остается много вопросов. Пить нельзя, а использовать для мытья, хозяйственных нужд и прочее - можно? - спрашивает она. - Что это за живность, как она могла попасть в трубы? Когда будет решена проблема? Ответов ждем с нетерпением. В моих домах есть пожилые люди, которым не под силу носить воду из привозной цистерны, приходится самой помогать. 

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