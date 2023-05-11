ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Maxima" открыла в Йыхви третий магазин

Это 85-е детище "Maxima" в Эстонии и третье в Йыхви. "Жители Йыхви любят "Maxima", и я верю, что здесь будет достаточно покупателей для всех магазинов нашей сети, - сказала руководитель "Maxima Eesti" Кристина Мустонен. - Это первый магазин, в котором применено наше новое направление в дизайне. Мы слышали много жалоб на узкие проходы между стеллажами, по которым неудобно двигаться. Теперь они стали шире".