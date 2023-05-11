ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Maxima" открыла в Йыхви третий магазин

В четверг "Maxima Eesti" открыла в торговом центре "Tsentraal" в Йыхви новый магазин, оформленный совершенно по-новому. Новое цветовое решение и выбор продуктов, а также, к радости многих, более широкие проходы между стеллажами.
Это 85-е детище "Maxima" в Эстонии и третье в Йыхви. "Жители Йыхви любят "Maxima", и я верю, что здесь будет достаточно покупателей для всех магазинов нашей сети, - сказала руководитель "Maxima Eesti" Кристина Мустонен. - Это первый магазин, в котором применено наше новое направление в дизайне. Мы слышали много жалоб на узкие проходы между стеллажами, по которым неудобно двигаться. Теперь они стали шире".
Также, согласно новой концепции, немного изменится и выбор товаров. "Мне особенно приятно, что "Maxima" находит все больше эстонских производителей, и я надеюсь, что в будущем выбор отечественных товаров будет еще шире", - сказала руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
Площадь нового магазина составляет 700 квадратных метров, а ассортимент включает около 8000 наименований. Первую символическую покупку сделал помощник волостного старейшины Йыхви Аво Кийр.