ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Йыхвиской школе программирования состоялся день карьеры

Всего в первой такой встрече приняли участие тринадцать очень известных инновационных предприятий. "Так учащиеся узнали о пожеланиях различных предприятий в отношении новых сотрудников и планируемых направлениях развития", - сказала содиректор kood/Jõhvi Карин Кюннапас. "Но наши амбиции больше, и это была небольшая тестовая работа. В будущем мы хотели бы развить эту тему более широко и представить нашу школу большему количеству предпринимателей, а также потенциальным учащимся и общине Йыхви", - добавил Антеро Кевин Леэду, руководитель по маркетингу и коммуникациям учебного заведения. Изучать информатику никогда не поздно, и школа не устанавливает возрастных ограничений для поступления. Будь хоть пенсионное удостоверение в кармане.