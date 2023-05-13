НАША ЕВРОПА ⟩ В День Европы полный автобус людей отправился посмотреть на вложенные в Ида-Вирумаа миллионы

Ходим по деньгам

Что же касается основной темы поездки - улучшения жизненной среды с помощью субсидий, то в Силламяэ мы в буквальном смысле ходим по деньгам европейских налогоплательщиков.

Спускаемся по лестнице от реновированного Силламяэского центра культуры на красивый Морской бульвар и выходим на береговой променад, который был построен в 2021 году и обошелся в четыре с лишним миллиона евро. Из них 2,8 млн евро поступило в виде помощи Европейского фонда регионального развития. Сейчас и местные жители, и гости города любят прогуливаться по красивой набережной.

Изыскиваются новые способы празднования Дня Европы

Йыхвиский информационный центр "Europe Direct" отмечает День Европы каждый год по-разному. Например, в 2019 году на центральной площади Силламяэ можно было познакомиться с политиками, баллотирующимися в Европарламент, в формате популярной телеигры "Reis ümber Eesti" ("Путешествие по Эстонии"). В 2021 году музыкальную площадку перед Йыхвиским концертным домом украсил цветочный ковер в цветах флага Европейского союза.

Маргус Илмъярв. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В этом году руководитель Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct" Маргус Илмъярв выступил с идеей организовать автобусную экскурсию для пожилых йыхвисцев, чтобы ознакомиться с объектами в Ида-Вирумаа, построенными при поддержке Европейского союза.

- Отмечая День Европы, мы стараемся избегать рутины, поэтому на этот раз подумали о привлечении пожилых людей. Во-первых, у них есть время и интерес к тому, что их окружает. Во-вторых, мы надеемся, что через пожилых людей информация будет распространяться: они станут рассказывать дома о том, что они увидели и услышали, - объяснил Маргус Илмъярв.

Поездка наглядно показала и напомнила, насколько поддержка Европейского союза улучшила нашу жизненную среду.

- Бюджет эстонского государства и местных самоуправлений - это, так сказать, деньги с маркировкой, и их невозможно использовать для крупных инвестиций. Все хорошее, что мы видим вокруг себя и что было приведено в порядок, сделано на европейские деньги, - констатировал Маргус Илмъярв.