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НАША ЕВРОПА ⟩ В День Европы полный автобус людей отправился посмотреть на вложенные в Ида-Вирумаа миллионы
Первая остановка была в Силламяэ, откуда экскурсионная группа двинулась по Морскому бульвару полюбоваться береговым променадом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Когда Европа дошла до Йыхви?" - спрашивает экскурсовод Ивика Майдре, когда 9 мая автобус выезжает из Йыхви, чтобы отправиться в автобусную экскурсию, во время которой мы осмотрим объекты, построенные при поддержке Европейского союза в Ида-Вирумаа.

- Я бы сказала, что Европа дошла до нас уже в 13-14-м веках, когда явились датские и немецкие крестоносцы и принесли с собой новые обычаи и нравы, - дает ответ сама экскурсовод-историк.

Когда через некоторое время Папа поинтересовался, как жители этой далекой страны приняли христианство, из отчета своего посла он узнал, что католики из эстонцев никакие.

- Да, они ходят в церковь в воскресенье утром, но знаете, что они делают потом? Они идут в свою священную рощу и совершают там свои старые обряды, - описывает содержание доклада Ивика Майдре. - Эстонец хитер, себе на уме, и два бога все же надежнее, - приводит она в качестве причины. - Ведь в католической церкви месса идет на латыни, а эстонцы ее не понимали и не были уверены, поможет или нет. И если новый бог не поможет, то авось старый поможет!

На подъезде к Силламяэ Ивика Майдре продолжает тему плутовства эстонцев.

- Сегодня, по случаю Дня Европы, мы также говорим о деньгах, и я могу рассказать историю о Силламяэ, связанную с деньгами. В 1870-х годах достаточно богатым эстонцам разрешалось покупать мызы. И одним из тех, кто купил себе большое поместье - рыцарскую мызу в Силламяэ, был онтикаский крестьянин Тынис Валк. Был он крупным продавцом молока, но, сняв сливки с молока, продавал его все равно по цене цельного молока. Вот так он и разбогател... Однако став помещиком, он отрекся от всего эстонского и даже сменил имя на Антона Вальдманна. Чистый европеец!

Ходим по деньгам

Что же касается основной темы поездки - улучшения жизненной среды с помощью субсидий, то в Силламяэ мы в буквальном смысле ходим по деньгам европейских налогоплательщиков.

Спускаемся по лестнице от реновированного Силламяэского центра культуры на красивый Морской бульвар и выходим на береговой променад, который был построен в 2021 году и обошелся в четыре с лишним миллиона евро. Из них 2,8 млн евро поступило в виде помощи Европейского фонда регионального развития. Сейчас и местные жители, и гости города любят прогуливаться по красивой набережной. 

Изыскиваются новые способы празднования Дня Европы 

Йыхвиский информационный центр "Europe Direct" отмечает День Европы каждый год по-разному. Например, в 2019 году на центральной площади Силламяэ можно было познакомиться с политиками, баллотирующимися в Европарламент, в формате популярной телеигры "Reis ümber Eesti" ("Путешествие по Эстонии"). В 2021 году музыкальную площадку перед Йыхвиским концертным домом украсил цветочный ковер в цветах флага Европейского союза.

Маргус Илмъярв.
Маргус Илмъярв. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В этом году руководитель Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct" Маргус Илмъярв выступил с идеей организовать автобусную экскурсию для пожилых йыхвисцев, чтобы ознакомиться с объектами в Ида-Вирумаа, построенными при поддержке Европейского союза.

- Отмечая День Европы, мы стараемся избегать рутины, поэтому на этот раз подумали о привлечении пожилых людей. Во-первых, у них есть время и интерес к тому, что их окружает. Во-вторых, мы надеемся, что через пожилых людей информация будет распространяться: они станут рассказывать дома о том, что они увидели и услышали, - объяснил Маргус Илмъярв.

Поездка наглядно показала и напомнила, насколько поддержка Европейского союза улучшила нашу жизненную среду.

- Бюджет эстонского государства и местных самоуправлений - это, так сказать, деньги с маркировкой, и их невозможно использовать для крупных инвестиций. Все хорошее, что мы видим вокруг себя и что было приведено в порядок, сделано на европейские деньги, - констатировал Маргус Илмъярв.

В Нарве мы отправляемся на речной променад, который также является частью Европейской аллеи. Это хорошее место, чтобы вспомнить, почему мы вообще отмечаем День Европы 9 мая и как после войны началось сотрудничество между европейскими странами.

- В 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с планом создания Европейского объединения угля и стали, то есть объединения экономик европейских стран. Это имело вполне практическое обоснование: только что закончилась большая война, но когда экономики работают вместе и зависят друг от друга, нет смысла вставлять друг другу палки в колеса, - рассказывает Ивика Майдре.

На Европейской аллее хорошо видно, сколько стран объединяет сейчас Европейский союз, начинавшийся с шести стран: на каждом установленном там светильнике имеется информация о государстве-члене; лишь Британия там лишняя после брексита.

В Нарве мы также проезжаем через порт Кулгу и бросаем взгляд на Нарвскую крепость - оба объекта получили финансирование от эстонской программы внешней границы ЕС. Самые большие финансовые вливания программы в последнее время пошли на продление нарвского речного променада, что превратило набережную в целом в привлекательное городское пространство. 

Нарвский речной променад также получил финансовую помощь от эстонской программы внешней границы ЕС.
Нарвский речной променад также получил финансовую помощь от эстонской программы внешней границы ЕС. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Частью этого также является недавно завершенная платформа с видом, отпечатанным на оборотной стороне банкноты в пять крон, бывшей в обращении до введения евро. Автором платформы является архитектурное бюро "Kuubis", а также она была одним из номинантов конкурса "Бетонное сооружение 2022 года".

Общий бюджет проекта продления променада составил почти 2,94 млн евро, из которых 2,64 млн евро поступили от эстонской программы внешней границы ЕС.

Из военного завода в храм культуры

Экскурсия заканчивается посещением нарвского центра "Vaba Lava". Театральный центр приобрел при поддержке эстонской программы внешней границы ЕС самое современное оборудование, чтобы обеспечить высокое техническое качество проводимых на месте выступлений и мероприятий.

- Оборудование обошлось почти в 100000 евро, и это нам очень помогло: теперь мы более независимы и нам больше не нужно думать, где арендовать звук, свет и другие необходимые для мероприятий вещи, - говорит руководитель по продажам нарвского театрального центра "Vaba Lava" Рене Абрамсон.

Нарвитяне начали осваивать театральный центр, который работает уже пятый год. Самым большим магнитом прошедшего сезона стала постановка всемирно известной театральной труппы "Rimini Protokoll" "100% Нарва", принесшая на сцену срез Нарвы, ее жителей и их мыслей. 

Нарвский театральный центр "Vaba Lava" работает на территории бывшего завода "Балтиец". "Завод "Балтиец" был военным, и в том, что военный завод стал театром, есть своя символика. Мой отец работал здесь в свое время фрезеровщиком, я сейчас работаю менеджером по продажам - кто бы мог подумать?" - говорит Рене Абрамсон и приглашает пожилых экскурсантов из Йыхви в театр.

Денежные вливания в приграничные районы

В этом году в центре внимания Дня Европы была эстонская программа внешней границы Европейского союза, которая поддерживает проекты по развитию приграничных регионов.

Это бывшая эстонско-российская программа, которая теперь носит название эстонской программы внешней границы ЕС и продолжает осуществлять деятельность только в Эстонии. В связи с военной агрессией России в Украине сотрудничество с Россией приостановлено с 24 февраля 2022 года. Органом управления программы является Государственный центр опорных услуг.

Программа поддерживает три направления:

  • развитие предпринимательства, а также малого и среднего бизнеса
  • хорошую практику управления на местном и региональном уровне
  • охрану окружающей среды, а также смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним.

Программа финансируется почти 16,8 млн евро из Европейского инструмента соседства ЕС, сверстанного на 2014-2020 годы, и 9 млн евро из бюджета Эстонской Республики.

Только что завершился шестой тур приема заявок, и утвержденные проекты должны быть реализованы до конца года. "Последний тур заявок мы сделали, чтобы деньги, которые планировались для России, не пропали, а были распределены между партнерами в приграничных районах Эстонии", - пояснила консультант программы Рийна Ваап.

Ранее в Ида-Вирумаа от эстонской программы внешней границы ЕС получили поддержку:

  • I этап порта Васкнарва
  • Куремяэская водоочистная станция, которая также обслуживает куремяэский монастырь
  • Нарвский музей (реставрационные работы западного двора замка Германа и бастиона Кристервал)
  • Нарвская "Vaba Lava"
  • Нарвский речной променад и "5-кроновая" смотровая площадка
  • Строительные работы на территории порта Кулгу.

Газета Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct". 

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