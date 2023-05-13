НАША ЕВРОПА ⟩ В День Европы полный автобус людей отправился посмотреть на вложенные в Ида-Вирумаа миллионы

"Когда Европа дошла до Йыхви?" - спрашивает экскурсовод Ивика Майдре, когда 9 мая автобус выезжает из Йыхви, чтобы отправиться в автобусную экскурсию, во время которой мы осмотрим объекты, построенные при поддержке Европейского союза в Ида-Вирумаа.
- Я бы сказала, что Европа дошла до нас уже в 13-14-м веках, когда явились датские и немецкие крестоносцы и принесли с собой новые обычаи и нравы, - дает ответ сама экскурсовод-историк.
Когда через некоторое время Папа поинтересовался, как жители этой далекой страны приняли христианство, из отчета своего посла он узнал, что католики из эстонцев никакие.
- Да, они ходят в церковь в воскресенье утром, но знаете, что они делают потом? Они идут в свою священную рощу и совершают там свои старые обряды, - описывает содержание доклада Ивика Майдре. - Эстонец хитер, себе на уме, и два бога все же надежнее, - приводит она в качестве причины. - Ведь в католической церкви месса идет на латыни, а эстонцы ее не понимали и не были уверены, поможет или нет. И если новый бог не поможет, то авось старый поможет!
На подъезде к Силламяэ Ивика Майдре продолжает тему плутовства эстонцев.
- Сегодня, по случаю Дня Европы, мы также говорим о деньгах, и я могу рассказать историю о Силламяэ, связанную с деньгами. В 1870-х годах достаточно богатым эстонцам разрешалось покупать мызы. И одним из тех, кто купил себе большое поместье - рыцарскую мызу в Силламяэ, был онтикаский крестьянин Тынис Валк. Был он крупным продавцом молока, но, сняв сливки с молока, продавал его все равно по цене цельного молока. Вот так он и разбогател... Однако став помещиком, он отрекся от всего эстонского и даже сменил имя на Антона Вальдманна. Чистый европеец!