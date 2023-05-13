Фаворитом среди мест для будущей атомной станции стал Айду

По оценке компании "Fermi Energia", планирующей в атомную станцию, наиболее предпочтительным местом для создания атомной станции в Вирумаа является, в соответствии с нынешней информацией, бывший разрез "Aidu" в Люганузеской волости.
Несколько недель назад Министерство финансов ошарашило сообщением, что, согласно проведенному анализу, одним из четырех регионов Эстонии, где в будущем можно было бы, в соответствии с наиболее подходящими для этого критериями, построить атомную станцию, является тойлаский регион. Это заявление заставило жителей окрестностей Тойла волноваться и иронизировать - уж не на месте ли бывшего президентского дворца в Оруском парке собираются соорудить атомную станцию?
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