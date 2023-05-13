Фаворитом среди мест для будущей атомной станции стал Айду

Несколько недель назад Министерство финансов ошарашило сообщением, что, согласно проведенному анализу, одним из четырех регионов Эстонии, где в будущем можно было бы, в соответствии с наиболее подходящими для этого критериями, построить атомную станцию, является тойлаский регион. Это заявление заставило жителей окрестностей Тойла волноваться и иронизировать - уж не на месте ли бывшего президентского дворца в Оруском парке собираются соорудить атомную станцию?