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Фаворитом среди мест для будущей атомной станции стал Айду

Эрик Гамзеев
, журналист
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На чертеже планируемая "Fermi Energia" будущая атомная станция с четырьмя реакторами выглядит так.
На чертеже планируемая "Fermi Energia" будущая атомная станция с четырьмя реакторами выглядит так. Фото: Eskiis / Fermi Energia

По оценке компании "Fermi Energia", планирующей в атомную станцию, наиболее предпочтительным местом для создания атомной станции в Вирумаа является, в соответствии с нынешней информацией, бывший разрез "Aidu" в Люганузеской волости.

Несколько недель назад Министерство финансов ошарашило сообщением, что, согласно проведенному анализу, одним из четырех регионов Эстонии, где в будущем можно было бы, в соответствии с наиболее подходящими для этого критериями, построить атомную станцию, является тойлаский регион. Это заявление заставило жителей окрестностей Тойла волноваться и иронизировать - уж не на месте ли бывшего президентского дворца в Оруском парке собираются соорудить атомную станцию?

В случае Айду главный вопрос - водный режим

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