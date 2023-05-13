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ОПРОС ⟩ Оправданно ли затягивание в Рийгикогу принятие решений?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Заседание Рийгикогу.
Заседание Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Инга ПАЛЬМ, пенсионер:

- Абсурд полный то, что там сейчас происходит. Но если посмотреть внимательно, все стороны виноваты. Одни тянут, другие перед выборами обещают, а делают противоположное... Наблюдая за процессом, видим одно: такие действия могут уронить рейтинг одних партий, других - поднять. Может, это и есть задача?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тийт ТАРТЛАН, пенсионер:

- Трудно сказать, ведь я политикой никогда не занимался. Всегда в спорте, где все понятно и конкретно - кто выше, дальше, быстрее. То, что происходит в Рийгикогу, выглядит непонятно, скорее назвал бы это ненормальным явлением.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Валентина РУСАКОВА, пенсионер:

- Очень плохо все: тянут-тянут, обсуждают-обсуждают, а ничего хорошего для людей нет. Жить становится с каждым днем труднее, особенно пенсионерам. Но как мы можем повлиять? Все бесполезно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вайдо ПЯРН, продавец:

- Ужас просто, что происходит. Что ждать - непонятно и неизвестно. Многим людям становится труднее жить. У меня есть знакомые, кто уже сейчас от машины отказался, на автобусе ездят.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена СТОЛЬФАТ, безработная:

- Не буду отвечать на этот вопрос, просто не хочу говорить о политике. Мое мнение все равно ничего не изменит.

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