ОПРОС ⟩ Оправданно ли затягивание в Рийгикогу принятие решений?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инга ПАЛЬМ, пенсионер: - Абсурд полный то, что там сейчас происходит. Но если посмотреть внимательно, все стороны виноваты. Одни тянут, другие перед выборами обещают, а делают противоположное... Наблюдая за процессом, видим одно: такие действия могут уронить рейтинг одних партий, других - поднять. Может, это и есть задача?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тийт ТАРТЛАН, пенсионер: - Трудно сказать, ведь я политикой никогда не занимался. Всегда в спорте, где все понятно и конкретно - кто выше, дальше, быстрее. То, что происходит в Рийгикогу, выглядит непонятно, скорее назвал бы это ненормальным явлением.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валентина РУСАКОВА, пенсионер: - Очень плохо все: тянут-тянут, обсуждают-обсуждают, а ничего хорошего для людей нет. Жить становится с каждым днем труднее, особенно пенсионерам. Но как мы можем повлиять? Все бесполезно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вайдо ПЯРН, продавец: - Ужас просто, что происходит. Что ждать - непонятно и неизвестно. Многим людям становится труднее жить. У меня есть знакомые, кто уже сейчас от машины отказался, на автобусе ездят.