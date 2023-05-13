ОПРОС ⟩ Оправданно ли затягивание в Рийгикогу принятие решений?

Инга ПАЛЬМ, пенсионер:
- Абсурд полный то, что там сейчас происходит. Но если посмотреть внимательно, все стороны виноваты. Одни тянут, другие перед выборами обещают, а делают противоположное... Наблюдая за процессом, видим одно: такие действия могут уронить рейтинг одних партий, других - поднять. Может, это и есть задача?
Тийт ТАРТЛАН, пенсионер:
- Трудно сказать, ведь я политикой никогда не занимался. Всегда в спорте, где все понятно и конкретно - кто выше, дальше, быстрее. То, что происходит в Рийгикогу, выглядит непонятно, скорее назвал бы это ненормальным явлением.
Валентина РУСАКОВА, пенсионер:
- Очень плохо все: тянут-тянут, обсуждают-обсуждают, а ничего хорошего для людей нет. Жить становится с каждым днем труднее, особенно пенсионерам. Но как мы можем повлиять? Все бесполезно.
Вайдо ПЯРН, продавец:
- Ужас просто, что происходит. Что ждать - непонятно и неизвестно. Многим людям становится труднее жить. У меня есть знакомые, кто уже сейчас от машины отказался, на автобусе ездят.
Елена СТОЛЬФАТ, безработная:
- Не буду отвечать на этот вопрос, просто не хочу говорить о политике. Мое мнение все равно ничего не изменит.
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