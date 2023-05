ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Алика в финале! Нарвитяне собрались перед общим телеэкраном, чтобы болеть и переживать вместе

Из первого полуфинала в финал проходят: Хорватия (Let 3 "Mama ŠČ!"), Молдова (Pasha Parfeni "Soarele si Luna"), Швейцария (Remo Forrer "Watergun"), Финляндия (Käärijä "Cha Cha Cha"), Чехия (Vesna "My Sister's Crown"), Израиль (Noa Kirel "Unicorn"), Португалия (Mimicat "Ai Coraçao"), Швеция (Loreen "Tattoo"), Сербия (Luke Black "Samo Mi Se Spava") и Норвегия (Alessandra "Queen of Kings").