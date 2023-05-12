ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Алика в финале! Нарвитяне собрались перед общим телеэкраном, чтобы болеть и переживать вместе

Вечером 11 мая в Ливерпуле состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Десять из 16 полуфиналистов прошли в финал, средни них и представительница Эстонии Алика Милова. Трансляцию вела национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

Из второго полуфинала в финал прошли: Эстония, Албания, Кипр, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Из первого полуфинала в финал проходят: Хорватия (Let 3 "Mama ŠČ!"), Молдова (Pasha Parfeni "Soarele si Luna"), Швейцария (Remo Forrer "Watergun"), Финляндия (Käärijä "Cha Cha Cha"), Чехия (Vesna "My Sister's Crown"), Израиль (Noa Kirel "Unicorn"), Португалия (Mimicat "Ai Coraçao"), Швеция (Loreen "Tattoo"), Сербия (Luke Black "Samo Mi Se Spava") и Норвегия (Alessandra "Queen of Kings").

Автоматически в финале участвуют представители стран "Большой пятерки" и страна-победитель прошлого года. Великобританию представляет Мэй Мюллер (Mae Muller "I Wrote A Song", Германию – Lord of the Lost "Blood & Glitter", Испанию – Бланка Палома (Blanca Paloma) "EAEA", Италию – Марко Менгони (Marco Mengoni) "Due Vite", Францию – La Zarra "Évidemment", Украину – Tvorchi "Heart Of Steel".