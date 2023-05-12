Спасатели встревожены: из-за костров и гриля произошло уже полтысячи пожаров

"Теплая погода идеальна для садоводства, и часто после уборки в саду люди хотят сжечь старые ветки и собранные листья. Уборка приветствуется во всех смыслах, но нельзя терять бдительность, потому что, казалось бы, безопасный костер может легко стать причиной более масштабного пожара", - рассказала начальник отдела превентивной работы Спасательного департамента Яника Усин.

Такая ситуация произошла на прошлой неделе в Пыльтсамаа, когда костер, разожженный в выходные дни, не был должным образом потушен. Ко вторнику тлеющий костер распространился на полгектара, и огонь уже угрожал соседнему зданию.

"Чтобы огонь не вышел из-под контроля, нужно помнить простые основы. Вокруг костра не должно быть горючих материалов, а сам костер лучше окружить стеной из камней или земли. Также необходимо обращать внимание на погодные условия - в ветреную погоду стоит отказаться от разведения костра. Однако, если погода позволяет, нужно помнить, что огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. В сухую погоду достаточно мгновения, чтобы случилось несчастье: ветер сносит летящие искры от костра на сухую землю, и может начаться масштабный пожар. Рядом с огнем должны находиться первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдет ведро с водой или песком", - напомнила Усин о главном рецепте безопасного костра.