Юри Утт: Ида-Вирумаа и атомные станции

Если говорить о безопасности атомной станции, то Международная шкала ядерных событий INES определяет 8 уровней происшествий.

Самый высокий уровень - крупное несчастье, с атомными станциями произошло три таких несчастья, в том числе в Чернобыле и Фукусиме. Чернобыльская авария была связана с человеческими ошибками. Под давлением руководителей энергетических ведомств СССР и Украины на станции действовали с нарушением многих правил. Впереди были ведь майские праздники и не должно было происходить каких-либо перебоев с электроснабжением.

"Строительство атомной станции в Эстонии потребует долгого времени, не меньше десяти лет, хотя, вероятно, и еще больше". Юри Утт, энергетик на пенсии

Россия относится сейчас к ведущим государствам мира в области атомной энергетики, и наверняка там разработано очень много мер, которые должны исключить повторение ситуации, подобной Чернобыльской аварии. Россия активно занимается заменой отслуживших свое реакторов, а также строительством новых.

Причиной аварии на атомной станции в Японии стала главным образом недооценка влияния цунами.

В Финляндии в эксплуатацию ввели новый атомный реактор, на строительство еще одного государство выдало разрешение. Во Франции большую часть потребляемой в стране электроэнергии производят на атомных станциях. В Китае создают с десяток новых атомных реакторов, там намерены в будущем построить около полусотни новых атомных реакторов. В мире на подводных лодках установлено около полутысячи реакторов.

По оценкам, в мире на атомных станциях производится более 15% всей электроэнергии. Примерно столько же электроэнергии производится и на гидроэлектростанциях. Атомные станции расположены в государствах с развитой промышленностью и наукой, и наверняка делается все для исключения аварий на атомных станциях.