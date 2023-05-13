Юри Утт: Ида-Вирумаа и атомные станции

Большая часть Ида-Вирумаа находится ближе чем в 100 км от двух атомных станций - от расположенной за Финским заливом атомной станции в Ловииса и от атомной станции в Сосновом Бору Ленинградской области. Оба государства активно развивают атомную энергетику. Финны выходят на финишную прямую по запуску нового, современного реактора на атомной станции в Олкилуото, правительство выдало также разрешение на строительство еще одного атомного реактора в северной части страны.
На станции в Олкилуото работает новый реактор. Строительство и монтаж этого реактора продолжались несколько лет из-за ужесточения требований по безопасности и решения проблем складирования радиоактивных отходов. На станции в Сосновом Бору ликвидируют старые реакторы того типа, подобные которым использовались в Чернобыле. Строительство новых реакторов значительно более безопасное, в то же время они более мощные.
По состоянию на сегодняшний день производство электроэнергии из сланца становится все более сложным - во многом из-за налогообложения выбросов CO2. Часть экспертов полагают, что и в случае атомной станции происходит выделение CO2, но в объемах в сотни раз меньших, чем при использовании сланца. То есть утверждать, что в ходе работы атомной станции CO2 не выделяется, не совсем верно. При эксплуатации станции используются, например, смазочные масла, а также различные приводные механизмы, ремонт которых требует материалов. Этот список можно еще долго продолжать.
В Эстонии выборы в Рийгикогу проводятся каждые пять лет. После выборов изменяются, к сожалению, также направления деятельности. Например, один из бывших министров окружающей среды желал быстро ликвидировать терриконик в Кукрузе, а следующий министр посчитал это ненужным. Строительство атомной станции в Эстонии потребует долгого времени, не меньше десяти лет, хотя, вероятно, и еще больше. То есть программа создания атомной станции должна быть долгосрочной и не зависящий от того, какая компания находится у власти. Разработка долгосрочной программы очень необходима.
Если говорить о безопасности атомной станции, то Международная шкала ядерных событий INES определяет 8 уровней происшествий.
Самый высокий уровень - крупное несчастье, с атомными станциями произошло три таких несчастья, в том числе в Чернобыле и Фукусиме. Чернобыльская авария была связана с человеческими ошибками. Под давлением руководителей энергетических ведомств СССР и Украины на станции действовали с нарушением многих правил. Впереди были ведь майские праздники и не должно было происходить каких-либо перебоев с электроснабжением.
"Строительство атомной станции в Эстонии потребует долгого времени, не меньше десяти лет, хотя, вероятно, и еще больше".
Юри Утт, энергетик на пенсии
Россия относится сейчас к ведущим государствам мира в области атомной энергетики, и наверняка там разработано очень много мер, которые должны исключить повторение ситуации, подобной Чернобыльской аварии. Россия активно занимается заменой отслуживших свое реакторов, а также строительством новых.
Причиной аварии на атомной станции в Японии стала главным образом недооценка влияния цунами.
В Финляндии в эксплуатацию ввели новый атомный реактор, на строительство еще одного государство выдало разрешение. Во Франции большую часть потребляемой в стране электроэнергии производят на атомных станциях. В Китае создают с десяток новых атомных реакторов, там намерены в будущем построить около полусотни новых атомных реакторов. В мире на подводных лодках установлено около полутысячи реакторов.
По оценкам, в мире на атомных станциях производится более 15% всей электроэнергии. Примерно столько же электроэнергии производится и на гидроэлектростанциях. Атомные станции расположены в государствах с развитой промышленностью и наукой, и наверняка делается все для исключения аварий на атомных станциях.
В нынешней ситуации создание атомной станции в Эстонии кажется нужным. В то же время требуется большая разъяснительная работа среди населения, ведь и деревенская тетушка Маали хочет понимать, что представляет собой атомная станция. Бесспорно, есть и решительные противники создания атомных станций. К сожалению, они не предлагают других решений. Вероятно, большинство людей все же не пожелают отказаться от потребления электроэнергии и поселиться в пещерах.