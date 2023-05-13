ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алика Милова

Просто выйти из полуфинала песенного конкурса "Евровидение" - это большой успех, а в финале можно выступить перед огромной телеаудиторией и привлечь к себе внимание, что может на ее дальнейшем пути в качестве музыканта открыть новые возможности и стать попутным ветром при удачном стечении обстоятельств.

В дополнение к своему музыкальному таланту и блестящему сценическому мастерству Алика Милова стала послом Нарвы в Эстонии, которая создает образ нового поколения нарвитян, тесно связанных с Эстонией. Что рядом с нарвитянами, которые в этот вторник наслаждались пропагандистским празднеством, организованным путинской Россией на другом берегу реки Нарвы, в приграничном городе живет много людей, для кого важно другое.