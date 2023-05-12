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На место директора кохтла-ярвеского спортцентра претендуют 11 человек

Ирина Кивисельг
, журналист
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Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru".
Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Нового директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" начали искать в ноябре 2022 года, и хотя процесс длился около трех месяцев, среди 13 подавших заявки достойной кандидатуры конкурсная комиссия не нашла, поэтому в апреле был объявлен новый конкурс.

Прием заявлений от желающих возглавить Кохтла-Ярвеский спортцентр завершился 1 мая. В конкурсную комиссию на этот раз поступило 11 заявлений от кандидатов.

По словам специалиста по связям с общественностью Надежды Пахка, все претенденты были из Ида-Вирумаа - жители Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарвы. На собеседования, которые должны завершиться в начале следующей недели, приглашены трое.

Если среди них найдется человек, соответствующий ожиданиям, Кохтла-Ярвеский спортцентр получит нового руководителя.

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