На место директора кохтла-ярвеского спортцентра претендуют 11 человек

Прием заявлений от желающих возглавить Кохтла-Ярвеский спортцентр завершился 1 мая. В конкурсную комиссию на этот раз поступило 11 заявлений от кандидатов.

По словам специалиста по связям с общественностью Надежды Пахка, все претенденты были из Ида-Вирумаа - жители Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарвы. На собеседования, которые должны завершиться в начале следующей недели, приглашены трое.