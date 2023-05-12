На место директора кохтла-ярвеского спортцентра претендуют 11 человек

Нового директора кохтла-ярвеского спортцентра "Wiru" начали искать в ноябре 2022 года, и хотя процесс длился около трех месяцев, среди 13 подавших заявки достойной кандидатуры конкурсная комиссия не нашла, поэтому в апреле был объявлен новый конкурс.
Прием заявлений от желающих возглавить Кохтла-Ярвеский спортцентр завершился 1 мая. В конкурсную комиссию на этот раз поступило 11 заявлений от кандидатов.
По словам специалиста по связям с общественностью Надежды Пахка, все претенденты были из Ида-Вирумаа - жители Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ и Нарвы. На собеседования, которые должны завершиться в начале следующей недели, приглашены трое.
Если среди них найдется человек, соответствующий ожиданиям, Кохтла-Ярвеский спортцентр получит нового руководителя.
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