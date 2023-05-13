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Министр по делам регионов обещает Ида-Вирумаа три миллиона евро

Эрик Гамзеев
, журналист
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По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, от налогового изменения выиграют все самоуправления Ида-Вирумаа, ведь здесь велика доля пожилых жителей.
По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, от налогового изменения выиграют все самоуправления Ида-Вирумаа, ведь здесь велика доля пожилых жителей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мадис Каллас, у которого в бытность министром окружающей среды не удался план возвращать в Ида-Вирумаа больше экологических платежей, теперь пытается в качестве новоиспеченного министра по делам регионов протолкнуть изменение распределения подоходного налога, которое дало бы здешним самоуправлениям в общем на 3,4 миллиона евро в год больше, что получилось бы за счет более богатых городов и волостей Эстонии.

Правительство намерено по инициативе Мадиса Калласа изменить принципы выделения подоходного налога городам и волостям, в результате чего больше всего в стране выиграл бы город Нарва с дополнительными 1,5 миллиона евро в год, а проигравшим стал бы Таллинн, который остался бы примерно без семи миллионов евро.

Суть изменения, начиная со следующего года, состояла бы в том, что с государственной пенсии самоуправления получали бы вместо прежних 1,88 процента три процента. Больше прежнего денег станут получать те города и волости, где доля пожилых больше. Деньги потеряют те, где налогоплательщиков больше.

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