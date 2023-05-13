Министр по делам регионов обещает Ида-Вирумаа три миллиона евро

Мадис Каллас, у которого в бытность министром окружающей среды не удался план возвращать в Ида-Вирумаа больше экологических платежей, теперь пытается в качестве новоиспеченного министра по делам регионов протолкнуть изменение распределения подоходного налога, которое дало бы здешним самоуправлениям в общем на 3,4 миллиона евро в год больше, что получилось бы за счет более богатых городов и волостей Эстонии.