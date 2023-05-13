Маре Роозилехт: "Дети говорили о моей работе, что мама учится!"

Нужно учитывать, что бессонных ночей обязательно будет много и что обучение будет происходить вместе с детьми. При этом я научилась спать в любую свободную минуту, например в автобусе, в перерывах между лекциями и т.д. Помню, как я делала свою работу за компьютером, а ребенок качался у меня на коленях или на плече. Ребенок был доволен, а я сама могла делать работу. В то же время нельзя забывать, что дети растут "слишком" быстро, и если необходимо сделать выбор, то предпочтение следует отдавать нахождению с детьми. Если стоит выбор между написанием реферата или пошивом костюма кота для детсада, то правильный выбор - костюм кота.

Время, проведенное с детьми, никогда не повторится и не вернется! Самое сложное - это планирование времени, и часто мать чувствует, что должна больше посвящать себя детям или лучше заниматься учебой.

Стресс также возникает из-за того, что не успеваешь все сделать вовремя. Что я запомнила и поняла из своей учебы, так это знание, что на следующее утро солнце взойдет, а ночь будет длиться целых шесть-восемь часов. И однажды наступит время, когда я смогу выспаться. Это знание меня успокаивало и до сих пор помогает в трудных ситуациях.