ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Утешительный приз для Ида-Вирумаа

Дополнительные 1,5 миллиона евро городу Нарве, страдающему от хронической нехватки денег, и почти миллион евро Кохтла-Ярве будут подспорьем.

Но в то же время ясно, что дополнительные 3,4 миллиона евро на весь уезд не внесут существенных изменений. Инфляция и планируемое повышение НСО съедят большую часть этих денег.

Во-вторых, совсем не факт, что дополнительная сумма окажется таковой. Поскольку ее планируется взять за счет Таллинна, расположенных вокруг него более зажиточных волостей, Тарту и некоторых других самоуправлений, которые справляются лучше, вполне ожидаемо, что они найдут десятки аргументов, почему такой план не годится. Такие голоса уже звучат, и нет оснований сомневаться в их способности влиять на коалиционных политиков.

Если вспомнить, то несколько месяцев назад кандидаты в Рийгикогу, набравшие голоса в Ида-Вирумаа, говорили о гораздо больших суммах, когда речь шла о возвращении уезду экологических платежей. Те, кто был избран и понимает, что их обещание не будет выполнено, а также группа ида-вируских депутатов, пока молчат.