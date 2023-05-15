ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Утешительный приз для Ида-Вирумаа

Если исходить из народной мудрости о том, что половина яйца лучше пустой скорлупы, то самоуправления Ида-Вирумаа могли бы порадоваться тому, что запланированное перераспределение подоходного налога принесет немного больше денег здешним городам и волостям со следующего года.
Дополнительные 1,5 миллиона евро городу Нарве, страдающему от хронической нехватки денег, и почти миллион евро Кохтла-Ярве будут подспорьем.
Но в то же время ясно, что дополнительные 3,4 миллиона евро на весь уезд не внесут существенных изменений. Инфляция и планируемое повышение НСО съедят большую часть этих денег.
Во-вторых, совсем не факт, что дополнительная сумма окажется таковой. Поскольку ее планируется взять за счет Таллинна, расположенных вокруг него более зажиточных волостей, Тарту и некоторых других самоуправлений, которые справляются лучше, вполне ожидаемо, что они найдут десятки аргументов, почему такой план не годится. Такие голоса уже звучат, и нет оснований сомневаться в их способности влиять на коалиционных политиков.
Если вспомнить, то несколько месяцев назад кандидаты в Рийгикогу, набравшие голоса в Ида-Вирумаа, говорили о гораздо больших суммах, когда речь шла о возвращении уезду экологических платежей. Те, кто был избран и понимает, что их обещание не будет выполнено, а также группа ида-вируских депутатов, пока молчат.
В то же время Ида-Вирумааский союз самоуправлений также должен действовать более конкретно, чем раньше, в деле, так сказать, возвращения экологических платежей в уезд. Для оказания влияния нужен конкретный план, который бы показывал, по какому принципу и какую часть экологических платежей Ида-Вирумаа должен получать, кому они станут поступать и что планируется сделать на эти деньги. Пока это не так, хроническое игнорирование этого вопроса не требует от центральной власти больших усилий и пота.