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Свою первую персональную выставку Елена Мельникова посвятила маме

Ирина Кивисельг
, журналист
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Елена Мельникова показывает 34 работы, и по стечению обстоятельств именно столько зрителей собралось на вернисаже.
Елена Мельникова показывает 34 работы, и по стечению обстоятельств именно столько зрителей собралось на вернисаже. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхвиской городской галерее художественная выставка "Чудесные мгновения" - член Кохтла-Ярвеского объединения художников и Объединения русских художников Эстонии Елена Мельникова показывает творения, созданные ею в течение 15 лет.

Елена по профессии химик-технолог, а изобразительное искусство - ее хобби. Но за 15 лет творчества она достигла больших успехов - ее заметили и пригласили пополнить сначала Кохтла-Ярвеское объединение художников, а позже и Объединение русских художников Эстонии. Участвует в общих выставках Кохтла-Ярвеского объединения художников, которые проходят дважды в год, и в выставках Объединения русских художников Эстонии, которые проходят три-четыре раза в год в разных городах страны, а также в Московском международном арт-проекте "МОСТ-3" и "МОСТ-4". Ее работы есть в частных коллекциях Норвегии, Италии, Латвии, Эстонии и России. Персональная выставка - первая, ее открытия пришлось ждать шесть лет.

- Посвятила ее маме, которая долгие годы была для меня тем, кто всегда поддерживал, вдохновлял и вселял веру - все получится, - сказала на вернисаже виновница торжества. - Именно она постоянно повторяла: Лена, ну давай уже, покажи то, что создала. Она всегда верила в мой талант и очень ждала успеха. Так что это и ее большой праздник тоже!

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