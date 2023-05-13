Свою первую персональную выставку Елена Мельникова посвятила маме

Елена по профессии химик-технолог, а изобразительное искусство - ее хобби. Но за 15 лет творчества она достигла больших успехов - ее заметили и пригласили пополнить сначала Кохтла-Ярвеское объединение художников, а позже и Объединение русских художников Эстонии. Участвует в общих выставках Кохтла-Ярвеского объединения художников, которые проходят дважды в год, и в выставках Объединения русских художников Эстонии, которые проходят три-четыре раза в год в разных городах страны, а также в Московском международном арт-проекте "МОСТ-3" и "МОСТ-4". Ее работы есть в частных коллекциях Норвегии, Италии, Латвии, Эстонии и России. Персональная выставка - первая, ее открытия пришлось ждать шесть лет.