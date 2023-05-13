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Жителям Кохтла-Ярве окажут психологическую помощь

Северное побережье
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Депрессия. Иллюстративное фото.
Депрессия. Иллюстративное фото. Фото: Martin Novak/PantherMedia / Martin Novak

Основной целью предоставления услуг психолога в Кохтла-Ярве является улучшение самочувствия жителей города и поддержка их самостоятельной жизни. Психологические консультации помогут снять напряжение, выйти из кризисной ситуации и решить проблемы в общении.

Город Кохтла-Ярве начал с 11 мая предлагать своим жителям бесплатную психологическую консультацию. Услуга должна отвечать соответствующим потребностям конкретного человека и специфике его проблемы.

- Меры поддержки, такие как эта, помогают обществу преодолеть трудности и улучшить качество жизни. Мы очень рады, что имеем возможность предоставить своим жителям бесплатную психологическую консультацию, и призываем всех, кто нуждается в поддержке, воспользоваться этой возможностью - прокомментировала вице-мэр по социальным делам Ольга Пихлак.

Получателем услуг психолога может стать любое лицо, зарегистрированное в городе Кохтла-Ярве и нуждающееся в психологической помощи для решения проблем, связанных с личностью, отношениями, жизненными событиями и изменениями в жизни.

Подать заявку на услугу психологической консультации можно через инфосистему приема и обработки заявлений, или написав по электронной почте natalja.alliksaar@kjlv.ee, или позвонив по телефону: 5757 0495.

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Кохтла-Ярве
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