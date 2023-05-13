Жителям Кохтла-Ярве окажут психологическую помощь

Город Кохтла-Ярве начал с 11 мая предлагать своим жителям бесплатную психологическую консультацию. Услуга должна отвечать соответствующим потребностям конкретного человека и специфике его проблемы.

- Меры поддержки, такие как эта, помогают обществу преодолеть трудности и улучшить качество жизни. Мы очень рады, что имеем возможность предоставить своим жителям бесплатную психологическую консультацию, и призываем всех, кто нуждается в поддержке, воспользоваться этой возможностью - прокомментировала вице-мэр по социальным делам Ольга Пихлак.

Получателем услуг психолога может стать любое лицо, зарегистрированное в городе Кохтла-Ярве и нуждающееся в психологической помощи для решения проблем, связанных с личностью, отношениями, жизненными событиями и изменениями в жизни.