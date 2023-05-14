"Евровидение" выиграла Швеция, а Эстония получила восьмое место

Победителя определили голоса зрителей, суммированные с баллами от профессионального жюри. Песня "Tattoo" набрала в общей сложности 583 балла. Второе место занял представитель Финляндии Käärijä с песней "Cha Cha Cha", набравшей 526 баллов.

Больше всего баллов от профессиональных жюри стран-участниц получили: Швеция (340), Израиль (177), Италия (176), Финляндия (150) и Эстония (146).

Как отмечает Rus.ERR, максимальное количество баллов (12) Эстонии поставила Латвия.

Жюри от Эстонии поставило самый высокий балл Швеции. Зрители из Эстонии чаще голосовали за Финляндию.

"Скажу честно, мне больше понравилось выступление представителя Финляндии", - призналась также и Алика в коротком интервью корреспонденту ERR. "Конечно, Loreen из Швеции является легендарной победительницей, это ее вторая победа в конкурсе. Но лично мне больше понравилась Финляндия", - повторила эстонская исполнительница.