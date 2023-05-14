Матерью года в Эстонии названа Орви Аазуметс из Ляэне-Вирумаа

По словам самой Орви Аазуметс, любовь детей помогла ей преодолеть все жизненные трудности. "Я безумно благодарна своим детям за их огромную любовь. Когда в семье 13 детей и приходится воспитывать их одной, то важно сохранять спокойствие и позитив. Не надо бояться трудностей, и когда нужно принимать решения, нельзя прятать голову в песок. Дети являются источником силы, они помогают освоить новые навыки, учат терпению. Если держаться вместе, то можно преодолеть любые невзгоды", - сказала Аазуметс, ее слова передает Rus.ERR.

Союз женщин Эстонии присуждает титул "Мать года" с 1998 года. Председатель cоюза Моника Хауканымм сообщила, что в этом году было выдвинуто около 20 кандидатов из разных регионов Эстонии. Почетной награды удостоилась многодетная мать, которая, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на ее долю, смогла воспитать в любви и заботе 13 детей.

Газета Postimees, в свою очередь, отмечает в статье, что в доселе консервативном Союзе женщин Эстонии, похоже, подул ветер перемен: в этом году титул матери года получила мать-одиночка, у которой еще несколько лет назад не было шансов завоевать признание среди предприимчивых городских женщин.