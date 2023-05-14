Матерью года в Эстонии названа Орви Аазуметс из Ляэне-Вирумаа

Традиционно в День матери Союз женщин Эстонии объявил обладательницу титула "Мать года", которой в этом году стала Орви Аазуметс. Новостной портал Rus.ERR рассказывает, что Орви Аазуметс проживает в Раякюла (волость Винни, уезд Ляэне-Вирумаа), в ее семье 13 детей и 12 внуков.
По словам самой Орви Аазуметс, любовь детей помогла ей преодолеть все жизненные трудности. "Я безумно благодарна своим детям за их огромную любовь. Когда в семье 13 детей и приходится воспитывать их одной, то важно сохранять спокойствие и позитив. Не надо бояться трудностей, и когда нужно принимать решения, нельзя прятать голову в песок. Дети являются источником силы, они помогают освоить новые навыки, учат терпению. Если держаться вместе, то можно преодолеть любые невзгоды", - сказала Аазуметс, ее слова передает Rus.ERR.
Союз женщин Эстонии присуждает титул "Мать года" с 1998 года. Председатель cоюза Моника Хауканымм сообщила, что в этом году было выдвинуто около 20 кандидатов из разных регионов Эстонии. Почетной награды удостоилась многодетная мать, которая, несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на ее долю, смогла воспитать в любви и заботе 13 детей.
Газета Postimees, в свою очередь, отмечает в статье, что в доселе консервативном Союзе женщин Эстонии, похоже, подул ветер перемен: в этом году титул матери года получила мать-одиночка, у которой еще несколько лет назад не было шансов завоевать признание среди предприимчивых городских женщин.
- У Орви Аазуметс 13 детей: Таавис (41), Кади (38), Дорис (36), Тармо (35), Кайди (34), Теэле (32), Айли (31), Койт (30), Кайдо (29), Кайза (25), Дагмар (24), Алекс (21), Агне (19).
- Таавис, Кади, Дорис, Тармо, Кайди, Теэле и Кайдо - сами родители. Сейчас у Орви также 13 внуков. Самому младшему - полгода, самому старшему - 15 лет.