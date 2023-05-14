Во время пожара в Нарве погиб человек

В воскресенье, 14 мая, в 13.33 в Центр тревог поступило сообщение, что дым идет из окна на втором этаже многоквартирного дома по улице Кивилинна в Нарве.

Как сообщили в Спасательном департаменте, Нарвская команда прибыла на место происшествия через пять минут после получения сообщения. Тут же была установлена горящая квартира, пожарные проникли в дым и приступили к тушению.

В 13.45 в квартире нашли тело погибшего человека.

Распространение огня было локализовано, согласно информации Спасательного департамента, в 13.47, а к 14.02 пожар был потушен. В работах по тушению участвовали команды из Нарвы и Нарва-Йыэсуу.

Отмечается, что в пострадавшей квартире не был обнаружен датчик дыма. Причины возникновения огня и смерти человека будут установлены ​​в ходе расследования.

Спасательный департамент в очередной раз напоминает, что для быстрого обнаружения возгорания необходимо, чтобы в доме был работающий датчик дыма.

- Необходимо учитывать, что пожар очень быстро перерастает в опасную для жизни ситуацию! Убедитесь, что ваш детектор дыма работает. Для проверки состояния датчика нажмите на нем кнопку, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарейку датчика и сразу же установите датчик обратно на потолок. Только исправный и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь, - сказала пресс-представитель Спасательного департамента Карин Вийтмаа.