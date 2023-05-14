ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ⟩ Среднестатистической маме в Эстонии 56 лет

По данным последней переписи населения, то есть по состоянию на 31 декабря 2021 года, в Эстонии проживали 424224 матери. К тому дню мамами стали 71,6% женщин Эстонии в возрасте 15 лет и старше.

32,4% матерей воспитывают только мальчиков, 31,3% только девочек, 36,3% - и мальчиков, и девочек.

На момент переписи в Эстонии насчитывалось 125 мам в возрасте 100 лет и старше.

Опять же по состоянию на 31 декабря 2021 года, 131 проживавшая в Эстонии женщина родила 10 и более детей.

У 26% эстонских матерей все дети являются еще несовершеннолетними.

Среднестатистической маме в Эстонии 56 лет. У трети матерей есть высшее образование.

Менее половины (43%) матерей состоят в законном браке.

Согласно исследованию, среднестатистическая мама несовершеннолетних детей смотрит телевизор в среднем 84 минуты в день и читает книгу 23 минуты. Для сравнения: не имеющие несовершеннолетних детей женщины смотрят телевизор в среднем 135 минут в день и могут наслаждаться чтением книги 42 минуты. Это же исследование показало, что матери с несовершеннолетними детьми тратят на уборку примерно столько же времени, сколько и женщины без несовершеннолетних детей: 39 минут и 38 минут соответственно.