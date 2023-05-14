ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Американские военные из "Внезапной смерти" провели на Сааремаа учебную операцию

Установки "HIMARS" прибыли в аэропорт Курессааре, как рассказали в Генеральном штабе Сил обороны Эстонии, на транспортном самолете С-17. Оттуда подразделение выдвинулось под охраной кайтселийтчиков на боевые стрельбы в Ундва. В Ундва "HIMARS" отстрелялись инертными учебными боеприсами без взрывчатки, а затем убыли обратно в Латвию на самолете.

Вся операция заняла считанные часы. "Во время боевых действий мы действовали бы еще быстрее, поскольку нас не не сковывали бы ограничения мирного времени", - отметил командир батареи 1-го батальона 182-го артиллерийского полка Косси Комлассен, чье подразделение получило прозвище "Внезапная смерть" (Sudden Death).

За безопасность на море отвечали три корабля военно-морских сил Эстонии, а бойцы территориальной обороны дружины Сааремаа обеспечивали охранение американского подразделения. "Члены дружины всегда рады участию в совместных учениях союзников и Сил обороны. Мы готовы оказывать поддержку в проведении аналогинчых занятий на Сааремаа и в будущем, они положительно сказываются на боевом духе наших добровольцев", - отметил командир дружины Сааремаа капитан-лейтенант Арто Рейнмаа.

Плотное взаимодействие между различными родами войск позволяет среди прочего обеспечивать выживаемость РСЗО. В ходе учений вместе с американцами тренировались и эстонские военные, которым вскоре тоже предстоит освоить систему "HIMARS".

- Лучше всего учиться у людей с опытом. То, чему мы уже научились и еще научимся, поможет нам будущем действовать быстрее и эффективнее, - считает старшина самоходного артиллерийского взвода эстонской дивизии фельдфебель Маргус Орас.