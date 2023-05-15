Добровольные спасательные команды получили 3.1 млн евро на улучшение условий для работы

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс подчеркнул важность добровольных спасателей в обеспечении безопасности всех нас.

- Добровольные спасательные команды являются лидерами в области безопасности в своих сообществах, работая за счет энергии и мотивации добровольцев. Для поддержания этой мотивации, а также для привлечения новых добровольцев, командам нужны разумные условия и снаряжение. Будь то полноценные комнаты отдыха и тренажерные залы или, в более общем плане, отремонтированные здания, в которых хорошая, крепкая крыша и дом сохраняет тепло даже зимой, - заметил Ляэнеметс.

Министерство внутренних дел выделило 3,1 миллиона евро на выплату дотаций Спасательному департаменту. На сегодняшний день все пособия выплачены.

- Помимо 72 профессиональных команд, в обеспечении безопасности жителей Эстонии участвуют также 118 добровольных спасательных команд. К сожалению, условия труда многих добровольцев не очень хорошие, а здания, в которых они работают, нуждаются в ремонте, а в некоторых случаях даже в строительстве совершенно нового. Я очень рад этой возможности, ведь такого финансирования зданий добровольных спасателей еще не было, - сказал генеральный директор Спасательного департамента Марго Клаос.

Одним из добровольных спасательных отрядов, которым достанется совершенно новое здание, является Палаское пожарное общество. Добровольцы, отметившие в этом году 14 лет работы, до сих пор работали в крошечном гараже, где едва помещается машина скорой помощи и нет жилых помещений. В новом доме будет 3 гаража для аварийно-спасательных машин, подсобные помещения, а также класс для организации кружков.

- Палаские добровольцы спокойно и мудро, но последовательно шли к своему новому зданию, и теперь это, наконец, сбудется. Они являются важными защитниками безопасности в регионе, их инициатива и настойчивость достойны похвалы!, - сказал Клаос.

Кроме того, министерство выделило Спасательному департаменту 1,5 млн евро на поддержку привлечения добровольцев к выполнению спасательных операций и задач по защите населения. Эта сумма поддержки также будет выплачена в ближайшие недели всем добровольным спасателям, работающим по контракту со Спасательным департаментом, в зависимости от оказываемых ими услуг.