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Эстония может закрыть один из погранпунктов на границе с Россией

Северное побережье
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После 24 февраля 2022 года многократно сократилось также движение на Нарвском погранпункте.
После 24 февраля 2022 года многократно сократилось также движение на Нарвском погранпункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

По результатам заказанного Министерством внутренних дел исследования, Эстония рассмотрит вопрос о закрытии пограничного перехода Койдула на юге Эстонии.

- Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ERR.

В качестве причины возможного закрытия министр назвал резкое сокращение количества пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.

- Логика исходит из того, что по сравнению с докоронавирусной эпохой количество пересечений границы на востоке сократилось почти на 80%, а в Южной Эстонии, на двух пограничных пунктах, в общей сложности почти на наполовину. Нужны ли нам два пункта рядом (Койдула и Лухамаа - ред.), если пересечение границы сократилось почти на 50 процентов? - спрашивает Ляэнеметс.

- Второй [аргумент] заключается в том, что, учитывая агрессивное поведение России, в ближайшие несколько лет, может быть, в ближайшие пять лет здесь ничего не изменится и движение так не восстановится, - продолжил глава МВД.

По словам Ляэнеметса, возможное закрытие пограничного пункта будет анализироваться исходя их трех аспектов.

- Один - это нагрузка Департамента полиции и погранохраны. Второй - это все сопутствующие мероприятия - таможенные вопросы и дополнительные инвестиции, например, потребности в инвестициях для моста и все остальное, что государство должно там сделать в ближайшее время, - сказал он. "Третий аспект — самый важный. Он касается социально-экономического воздействия на прилегающую территорию, рабочих мест и передвижения людей", - добавил министр внутренних дел.

В то же время Ляэнеметс отметил, что если будет принято такое решение и в будущем будет невозможно пересечь погранпереход Койдула на машине, то у Лухамаа все равно будет такая возможность.

- И в Койдула можно поставить автоматические ворота так же, как и в Саатсе, а это значит, что безопасный для Эстонии человек сможет передвигаться туда-сюда без пограничного контроля, как сейчас на погранпереходе в Саатсе и Нарве, - пояснил он.

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