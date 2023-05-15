Правительство одобрило проект закона о равенстве браков и совместном проживании

Согласно законопроекту, двое взрослых могут вступить в брак независимо от пола. Также законопроект предусматривает возможность заключить договор о совместном проживании. Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок перехода от совместного проживания к браку. Изменения также вносятся для реализации прав и обязанностей, вытекающих из Закона о совместном проживании. Проект также уточняет положение о происхождении в Законе о семье в отношении права усыновления однополых пар.

В целях реализации Закона о совместном проживании в проекте предусмотрена процедура внесения регистрационных записей и гарантируется, что некоторые права, предоставленные супругам, на практике также распространяются на зарегистрированных партнеров. Права и обязанности, вытекающие непосредственно из договора о совместном проживании, остаются прежними по сравнению с действующим законодательством, т.е. зарегистрированный партнер может усыновить только ребенка своего зарегистрированного партнера (внутрисемейное усыновление).

По соглашению о совместном проживании зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера, и право на получение субсидий и пособий в случае необходимости. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность перехода к браку в упрощенном порядке.