Меэлис Кийли: Парализация работы парламента сродни кибератаке

Однако мы видим рост обструкционизма. Депутат Рийгикогу предыдущего созыва Пауль Пуустусмаа заявил на портале ERR: "Все более массовая обструкция парламентского процесса принятия решений обесценивает действующую представительную демократическую систему и основы нашего парламентаризма".

Приходится с ним согласиться, тем более что нынешний обструкционизм существенно отличается от предыдущих. Если предыдущие были направлены на то, чтобы повлиять на законопроекты, то цель нынешних действий - воспрепятствовать функционированию правительства и парламента, воспрепятствовать утверждению повестки дня, чтобы правительство не могло представить свои проекты на рассмотрение в парламенте. В качестве конечной цели заявлено также свержение правительства.

Использовать юридическую лазейку в Законе о регламенте и порядке работы Рийгикогу - хитрый, но неразумный ход. Очевидно, создатели этого регламента не думали, что этот документ будет нецелесообразно использован против государственных институтов. Ящик Пандоры открыт, что на самом деле означает, что мы больше не сможем формировать правительства и проведение выборов, по сути, не имеет смысла.

Обструкционизм мешает любой коалиции осуществлять власть, а депутатам выполнять свою работу. Правда, по словам одного из депутатов, работа все же ведется, задаются вопросы и передаются запросы. Это можно рассматривать как работу, но Эндель Липпмаа говорил, что у работы не всегда есть результат, но всегда есть последствия.

С какими последствиями мы сталкиваемся? Прежде всего с ухудшением ситуации с безопасностью. Пару недель назад я сказал, что атака Российской Федерации на Эстонию в ближайшем будущем возможна, но для этого мы сами должны очень сильно постараться. И кажется, что мы действительно стараемся, ведь что может быть лучше для противника, чем правительство с ограниченной способностью управления и парламент, вынужденно неспособный принимать решения. Полководец Наполеон Бонапарт говорил: "Никогда не мешай врагу совершать ошибки".

Усиления боевых действий в нашем направлении мы пока не наблюдаем, но при сохранении нынешней ситуации будет наивно надеяться, что Кремль не воспользуется представившейся ему возможностью.

Очевидно, что избиратели не давали ни одному депутату разрешения на подрыв устоев страны. Приступим к работе, разрешим наши споры и найдем наилучший выход для развития общества!