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За неделю электричество на бирже подешевело на 13%

Северное побережье
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Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 15:00 до 19:00.
Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 15:00 до 19:00. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 6,7 цента за киловатт-час, - сообщает ERR.

По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф снизился на 13,4%, свидетельствуют данные биржевой площадки.

Дешевле всего электричество на бирже стоило в воскресенье, когда среднесуточная цена составила 5,13 цента за киловатт-час, а самым дорогим было в понедельник - 8,32 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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