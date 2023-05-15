За неделю электричество на бирже подешевело на 13%

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 6,7 цента за киловатт-час, - сообщает ERR.
По сравнению c предшествовавшей неделей биржевой тариф снизился на 13,4%, свидетельствуют данные биржевой площадки.
Дешевле всего электричество на бирже стоило в воскресенье, когда среднесуточная цена составила 5,13 цента за киловатт-час, а самым дорогим было в понедельник - 8,32 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.
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