В Нарве откроется музей ретро-мотоциклов

Всего в музее, находящемся в здании за Нарвской художественной галереей, будет выставлено два десятка мотоциклов. Экспозиция поделена на три части: довоенная техника, мотоциклы времен Второй мировой войны, послевоенные мотоциклы.

По словам организатора выставки, члена мотоклуба "Classik Riders", Владимира Лосева, многие экспонаты могут в любой момент своим ходом выехать на улицы города.

- Раньше мы ездили на мероприятия, вроде фестиваля "Narva Bike", но теперь люди сами приезжают к нам посмотреть. Да и людей, кто может на них ездить, уже меньше, чем самих мотоциклов, - отмечает Владимир.

По словам организатора выставки, члены нарвского клуба когда-то ездили на таких же мотоциклах, когда те еще не были "ретро". Сейчас же найти пригодный для восстановления экземпляр становится все сложнее.

- Все зависит от денежных возможностей клуба. Организовать выставку нам помог народный сбор средств на "Hooandja", но сама коллекция создана силами и возможностями членов клуба, - добавил Владимир.

В среде коллекционеров особое внимание уделяют почти незаметным деталям. Чтобы экспонат официально был признан старинным транспортным средством, нужно педантично восстанавливать обивку и технические узлы, оригинальные запчасти которых собирают по всему миру.

О нормах выброса CO2 производители этих мотоциклов не думали, - рассказывает Владимир. Также на многих экспонатах не предусмотрены поворотники. Однако статус "старинного транспортного средства" позволил поставить мотоциклы на учет в Транспортном департаменте.

- Например, на немецком мотоцикле времен Второй мировой, который, кстати, достался нам из Силламяэ, удалось сохранить даже оригинальную матерчатую проводку и обивку сидения - всего более 90% оригинальных деталей, что зафиксировано в специальном акте, - рассказывает Владимир.