СПАСАТЕЛИ ⟩ Чтобы снять кольцо, потребовалась помощь спасателей

В Кохтла-Ярве горела машина

Утром 15 мая спасатели выехали на улицу Олеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где из-под капота автомобиля шел дым.

Пожар был потушен с помощью огнетушителя и отсоединения клемм аккумулятора.

В Йыхви горел склад

В семь часов вечера в пятницу в центр тревоги поступило сообщение о черном дыме на складе, расположенном на Тартуском шоссе в городе Йыхви. Возгорание произошло внутри здания возле подъемных ворот и снаружи под навесом, где находилось большое количество горючих материалов.

Пожар потушили за пару часов. Товары на складе пострадали от дыма. По версии спасателей, причиной возгорания мог стать поджог. Огонь тушили пожарные из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку и Силламяэ.

Ландшафтный пожар возле АЗС

Вечером 12 мая спасатели потушили ландшафтный пожар возле заправочной станции, расположенной на Тартуском шоссе в городе Йыхви.