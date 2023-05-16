Проиграл как "Trans", так и "Alliance"

"Narva Trans" в игре на домашнем стадионе с одной из сильнейших команд эстонской футбольной лиги мастеров - таллиннской "Levadia" - упорно боролся за победу, но к финальной сирене оказался все же с пустыми руками, так как на табло светился счет 0:1.
Бразильский легионер Хейтор на 13-й минуте встречи вывел "Levadia" вперед, точным ударом отправив мяч с углового в ворота соперника. У нарвитян в конце тайма имелась хорошая возможность свести счет к ничейному, однако слабоватый пенальти южнокорейца Кима вратарь "Levadia" Карл Андре Валлнер успешно отразил.