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Проиграл как "Trans", так и "Alliance"

Северное побережье
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В игре с "Levadia" команда "Narva Trans" заработала первый в нынешнем сезоне пенальти, однако удар влившегося нынче в команду южнокорейца Кима вратарь соперников сумел отразить.
В игре с "Levadia" команда "Narva Trans" заработала первый в нынешнем сезоне пенальти, однако удар влившегося нынче в команду южнокорейца Кима вратарь соперников сумел отразить. Фото: Narva Trans

"Narva Trans" в игре на домашнем стадионе с одной из сильнейших команд эстонской футбольной лиги мастеров - таллиннской "Levadia" - упорно боролся за победу, но к финальной сирене оказался все же с пустыми руками, так как на табло светился счет 0:1.

Бразильский легионер Хейтор на 13-й минуте встречи вывел "Levadia" вперед, точным ударом отправив мяч с углового в ворота соперника. У нарвитян в конце тайма имелась хорошая возможность свести счет к ничейному, однако слабоватый пенальти южнокорейца Кима вратарь "Levadia" Карл Андре Валлнер успешно отразил.

Пара хороших шансов сравнять счет возникла у нарвитян также в конце игры, однако воспользоваться ими они не смогли, и в результате "Trans" потерпел восьмое поражение, имея на своем счету также три победы и одну ничью. Забивший за 12 туров всего восемь голов и набравший десять очков "Trans" занимает в турнирной таблице лиги восьмое место.

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