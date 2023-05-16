Проиграл как "Trans", так и "Alliance"

Бразильский легионер Хейтор на 13-й минуте встречи вывел "Levadia" вперед, точным ударом отправив мяч с углового в ворота соперника. У нарвитян в конце тайма имелась хорошая возможность свести счет к ничейному, однако слабоватый пенальти южнокорейца Кима вратарь "Levadia" Карл Андре Валлнер успешно отразил.

Пара хороших шансов сравнять счет возникла у нарвитян также в конце игры, однако воспользоваться ими они не смогли, и в результате "Trans" потерпел восьмое поражение, имея на своем счету также три победы и одну ничью. Забивший за 12 туров всего восемь голов и набравший десять очков "Trans" занимает в турнирной таблице лиги восьмое место.