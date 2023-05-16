ОДИН ВОПРОС ⟩ В Нарве нельзя выразить свою антипутинскую позицию?

- Друзья, так больше нельзя. В Нарве можно носить те же футболку и платье, что и в Таллинне или Тарту. Алина, будь молодцом. Да, я тоже была консервативна и старалась избегать конфликтов и напряженности в Нарве. Я постараюсь делать это и впредь. Чтобы было ясно: я бы сама не надела такую футболку. Но я понимаю Алину. P.S. Сегодня на мне платье в полоску и горошек синего, красного и белого цвета. Это допустимо или я должна пойти домой переодеться?