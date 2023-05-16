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ОДИН ВОПРОС ⟩ В Нарве нельзя выразить свою антипутинскую позицию?

Северное побережье
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Мэр Нарвы Катри Райк.
Мэр Нарвы Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Алина Ворончихина, молодой учитель музыки Нарвской Ваналиннаской государственной школы, подверглась давлению со стороны руководства школы из-за антипутинской надписи на футболке, после чего написала заявление об увольнении. На сегодня все же достигнута договоренность о том, что учитель продолжит работу до конца учебного года.

Мэр Нарвы КАТРИ РАЙК (из поста в "Facebook"):

- Друзья, так больше нельзя. В Нарве можно носить те же футболку и платье, что и в Таллинне или Тарту. Алина, будь молодцом. Да, я тоже была консервативна и старалась избегать конфликтов и напряженности в Нарве. Я постараюсь делать это и впредь. Чтобы было ясно: я бы сама не надела такую футболку. Но я понимаю Алину. P.S. Сегодня на мне платье в полоску и горошек синего, красного и белого цвета. Это допустимо или я должна пойти домой переодеться?

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