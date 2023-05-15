Алика скоро выступит в Кохтла-Ярве и Нарве

Ближайшее по времени выступление Алики Миловой в Ида-Вирумаа запланировано на субботу, 27 мая, на главной сцене Дня химика в Кохтла-Ярве. Сцена будет стоять перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. Алика и Лийс Лемсалу составят компанию музыкальной группе Карла-Эрика Таукара.

В тот же вечер с собственной программой выступит на Дне химика и неувядающая Анне Вески.

Еще одно звездное появление Алики Миловой на широкой публике намечено на 10 июня в рамках Нарвских дней города. Главная сцена будет установлена на только что отстроенной заново Ратушной площади Нарвы. Фееричный выход Алики к пришедшим на ее концерт землякам назначен на 20.00.

Примечательно, что в Нарве, как и в Кохтла-Ярве, Анне Вески тоже выступит с Аликой в один день. Заводные песни опытной эстрадной дивы должны будут после полудня 10 июня взбодрить участников Нарвского городского забега, чей соревновательный городок расположится как раз рядом с ратушей.

В тот же вечер власти Нарвы на Ратушной площади проведут церемонию награждения деятелей культуры. Как сказала "Северному побережью" мэр Катри Райк, благодарность от города получит и Алика Милова, родившаяся в Нарве и в ней начавшая свою яркую музыкальную карьеру. "Восьмое место в финале "Евровидения" это все-таки очень хороший результат", - оценила Райк успех Алики в Ливерпуле.

- Посмотрите на ее год рождения (2002. - И.С.): очень многое у нее еще впереди. Алика - это новое поколение нарвитян, которое воспринимается всей Эстонией, это новое лицо нашего города. Лицо нашего города - это уже не только пьяный мужчина 60+ с поломанной гвоздикой и пакетом из "Максимы", - добавила Райк, памятуя фоторепортажи из Нарвы от 9 мая и мечтая, что публичный образ приграничного города наконец поменяется.