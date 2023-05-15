Полиция ищет пропавшего в Нарве 58-летнего Василия

В понедельник встревоженные родственники сообщили, что в воскресенье около 16:30 Василий ушел из дома с немецкой овчаркой. У собаки был зеленый поводок. До сих пор родственникам не удалось связаться с мужчиной, на работу он так и не вышел. У него нет с собой телефона. Полиция проверила возможные места пребывания мужчины в городе Нарве и медицинские учреждения, но пока найти его не удалось.