Полиция ищет пропавшего в Нарве 58-летнего Василия

Полиция просит помощи в поисках пропавшего 58-летнего Василия в Нарве. По состоянию здоровья мужчине может угрожать опасность.
В понедельник встревоженные родственники сообщили, что в воскресенье около 16:30 Василий ушел из дома с немецкой овчаркой. У собаки был зеленый поводок. До сих пор родственникам не удалось связаться с мужчиной, на работу он так и не вышел. У него нет с собой телефона. Полиция проверила возможные места пребывания мужчины в городе Нарве и медицинские учреждения, но пока найти его не удалось.
Рост Василия 170 см, у него темно-серые смешанные короткие волосы. Когда он вышел из дома, мужчина был одет в темно-синюю футболку и джинсы.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.
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