Правила запуска дронов стали проще

С марта 2023 года в Эстонии начали действовать новые правила, касающиеся запуска беспилотных летательных аппаратов. У операторов дронов больше нет обязанности согласовывать свои полеты с Транспортным департаментом, но они по-прежнему должны соблюдать ограничения в определенных зонах.
Вся восточная граница Эстонии находится в зоне под названием EER1, где запуск дронов разрешен только при согласовании с Департаментом полиции и погранохраны. Для этого нужно отправить ходатайство на электронный адрес полиции ppa@politsei.ee. В письме следует указать место, высоту, время, цель полета и свои контактные данные. Непосредственно перед запуском дрона и сразу после окончания полета необходимо известить об этом пограничный кордон. Так, запуская дрон в районе Нарвы, следует позвонить на нарвский кордон по телефону 333 1580.
- К сожалению, многие люди не знают о правилах запуска дронов на пограничных территориях. Также многие не знают, являются ли полеты дронов, которые они наблюдают, согласованными. Все это создает риски для безопасности, особенно если речь идет о запуске дронов вблизи границы. Если вы видите летящий дрон в непосредственной близости от государственной границы, необходимо сразу же сообщить об этом на кордон, сообщив свое местоположение и направление полета дрона. Таким образом, вы внесете свой вклад в обеспечение безопасность в приграничном регионе и можете помочь предотвратить возможные правонарушения, - говорит старший инспектор Бюро погранохраны Идаской префектуры Владимир Лосев.
Еще один важный аспект безопасности связан с управлением дроном. По словам Лосева, беспилотный летательный аппарат в небе может быть таким же источником опасности, как автомобиль на дороге. Поэтому очень важно уметь хорошо им управлять.
Следует обратить внимание и на технические характеристики дрона. Если дрон весит более 250 грамм, или на нем есть устройства для сбора личной информации (например, видеокамера), то владельцы таких дронов должны зарегистрироваться в качестве оператора в информационной системе надзора за безопасностью полетов (LOIS) Транспортного департамента. Кроме того, управлять таким дроном может только человек, достигший 16-летнего возраста. Он также должен иметь необходимые знания и умения для безопасного управления дроном. Для этого Транспортный департамент на своей странице в интернете создал учебный материал, в котором предоставлена информация о правилах полетов и о мерах безопасности. На основе этого учебного материала можно сдать экзамен, чтобы проверить свои знания. Сдача экзамена является обязательной, если оператор планирует запускать дрон весом более 250 грамм.
- Развитие технологий беспилотных летательных аппаратов открывает новые возможности для людей в самых разных областях. Дроны являются полезным изобретением, но их использование сопряжено с рядом рисков, а потому требует соблюдения правил и ограничений. Только в этом случае можно избежать негативных последствий и получить удовольствие от управления дроном. Поэтому, если вы планируете запустить свой дрон, обязательно ознакомьтесь с правилами полетов и соблюдайте их, - добавил Лосев.