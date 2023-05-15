Правила запуска дронов стали проще

Следует обратить внимание и на технические характеристики дрона. Если дрон весит более 250 грамм, или на нем есть устройства для сбора личной информации (например, видеокамера), то владельцы таких дронов должны зарегистрироваться в качестве оператора в информационной системе надзора за безопасностью полетов (LOIS) Транспортного департамента. Кроме того, управлять таким дроном может только человек, достигший 16-летнего возраста. Он также должен иметь необходимые знания и умения для безопасного управления дроном. Для этого Транспортный департамент на своей странице в интернете создал учебный материал, в котором предоставлена информация о правилах полетов и о мерах безопасности. На основе этого учебного материала можно сдать экзамен, чтобы проверить свои знания. Сдача экзамена является обязательной, если оператор планирует запускать дрон весом более 250 грамм.