ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Прекратить грязную игру в парламенте можно только путем соглашения

Коалиция, обвиняющая оппозицию в парализации деятельности парламента, а также во вредной для государства деятельности, теоретически может, опираясь на большинство голосов, прекратить обструкцию, но это не означает, что ситуация будет разрешена. Что в будущем оппозиция не станет использовать любую возможность, чтобы вставить палки в колеса.

Также вполне вероятно, что беспощадная грязная игра в Рийгикогу отразится и на обществе, где также будет нарастать напряженность.

Важно понимать, что главная причина такой ситуации в том, что альянс Партии реформ, "Eesti 200" и соцдемов сейчас хочет любой ценой продавить такие шаги, о которых до выборов они не говорили. Они действительно получили поддержку большинства избирателей, но они не получали поддержки для тех изменений, которые они сейчас хотят насильно провести.

Поэтому неудивительно, что оппозиция этому противостоит, а поддержка правительственных партий падает.

Правящие партии должны сначала честно признать, что они блефовали на выборах, а затем попытаться найти исходящее из интересов государства и народа соглашение с оппозицией (кто тоже не чист от этого греха) о том, как действовать дальше.