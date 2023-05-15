Черви, обнаруженные в воде в Сомпа, неопасны

В прошлое воскресенье, очищая фильтр грубой очистки воды в доме, житель дома №7 на улице Тулика заметил в колбе водяного фильтра живые организмы, которые выглядели, как тонкие шевелящиеся белые нити до одного сантиметра длиной. Горожане забили тревогу. Руководитель Союза жителей Сомпа Диана Берсенева сообщила, что 15 мая они получили заключение из тартуской лаборатории "LABRIS", куда по своей инициативе отправили "живность".

- В ответе написано, что это кольчатые черви, аннелида, это не паразиты и не вредны для людей, даже если их нечаянно выпить, - сказала она. - Это хорошо, что они неопасны, тем не менее приятного увидеть таких "гостей" все равно мало. Никаких других комментариев в акте нет. Как они могли попасть в фильтр? Какой величины их яйца? По-прежнему ждем объяснений от поставщиков воды - какие будут приняты меры для того, чтобы эта живность не проникала в водовод.