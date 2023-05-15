Черви, обнаруженные в воде в Сомпа, неопасны

Исследования червей, обнаруженных на прошлой неделе в водяном фильтре одного из домов, показали, что они не представляют опасности для людей, но у горожан все еще остаются вопросы к поставщикам воды.
В прошлое воскресенье, очищая фильтр грубой очистки воды в доме, житель дома №7 на улице Тулика заметил в колбе водяного фильтра живые организмы, которые выглядели, как тонкие шевелящиеся белые нити до одного сантиметра длиной. Горожане забили тревогу. Руководитель Союза жителей Сомпа Диана Берсенева сообщила, что 15 мая они получили заключение из тартуской лаборатории "LABRIS", куда по своей инициативе отправили "живность".