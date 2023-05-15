Среди европейских стран спад экономики продолжится только в Эстонии и Швеции

Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии снизится в этом году на 0,4%, а в следующем году вырастет на 3,1%, - передает ERR данные из весеннего экономического прогноза Европейской комиссии.

Согласно прогнозу, в этом году ВВП Эстонии сократится на 0,4%. Частное потребление находится на низком уровне, в то же время инвестиционная деятельность должна оживиться. Европейская комиссия отмечает, что экспорт Эстонии остается ограниченным из-за слабого экономического роста основных торговых партнеров.

В 2024 году экономический рост Эстонии должен увеличиться до 3,1% благодаря росту доходов, чему, в свою очередь, способствует снижение инфляции и более быстрый рост заработной платы.

Помимо Эстонии, Еврокомиссия прогнозирует сокращение экономики только Швеции (-0,5%). Согласно прогнозу, больше всего вырастет ВВП Ирландии (+5,5%)

Еврокомиссия отметила, что в этом году инфляция в Эстонии сохранится на высоком уровне. Она будет постепенно снижаться, оставаясь в среднем на уровне 9,2% в 2023 году. В 2024 году инфляция должна снизиться до 2,8%.

Экономика Европейского союза в первом квартале этого года росла умеренно, и более удачное, чем ожидалось, начало года повысил прогноз роста экономики ЕС до 1% в 2023 году. В промежуточном зимнем прогнозе рост составлял 0,8%.

Согласно весеннему прогнозу, рост ВВП в еврозоне составит 1,1% в 2023 году и 1,6% в 2024 году.