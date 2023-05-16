СТАТИСТИКА ⟩ Жителей Ида-Вирумаа за год стало больше на 622 человека

Количество эстонцев в Ида-Вирумаа выросло за год с 24 489 до 25 199, украинцев - с 3 265 до 5451. Русских стало меньше с 97 227 до 94 835 человек, - пишет ERR.

Население в Ида-Вирумаа как и во всей Эстонии выросло за счет иммиграции. Естественный прирост населения был негативным - в Ида-Вируском уезде родилось 695, а умерло - 2386 человек.

В Ида-Вирумаа в прошлом году переехало 3809 человек, а выехало из уезда 897 человек. Среди всех новых жителей 2393 приехали из Украины.

Население Эстонии выросло

Всего по опубликованным во вторник данным Департамента статистики, на 01.01.2023 в Эстонии проживает 1 365 884 человека, что на 34 088 (2,6%) больше, чем годом ранее.

При этом в прошлом году в Эстонии родилось 11 646 и умерло 17 315 человек. Положительным баланс стал в значительной части из-за иммиграции: в Эстонию прибыло 49 414 человек, а выехало из страны 9657 человек, таким образом иммиграция превысила эмиграцию в пять раз.

По словам руководителя отдела демографической и социальной статистики Анет Мюйрсоо, 2022 год в демографической статистике был особенным.

- Численность населения Эстонии выросла на 34 088 человек, или, образно говоря, на численность населения Выруского уезда. Такой рост является исключительным. Для сравнения: в два предыдущих года численность населения увеличивалась примерно на 1700 человек (0,1%), - сказала Мюйрсоо.