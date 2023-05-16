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Ида-Вирумаа остается лидером по уровню безработицы

В Эстонии уровень безработицы снижается девять недель подряд
Северное побережье
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Бюро Кассы страхования от безработицы в Йыхви.
Бюро Кассы страхования от безработицы в Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается девятую неделю подряд, - сообщает ERR.

По положению на 14 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 51 070 человек. Уровень зарегистрированной безработицы опустился с 7,7% до 7,6%.

Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа - 12,4%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7013.

Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 4,3%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 7,3%. Без работы в столичном регионе остаются 24 515 человек, в том числе 18 356 в самом Таллинне.

Из украинских беженцев в качестве безработных зарегистрированы 5377 человек. Доля украинских беженцев в общем числе безработных снизилась до 10,5%. 11 072 беженца сумели найти в Эстонии работу.

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