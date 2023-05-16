В Украине готов первый построенный Эстонией детский сад

В украинском городе Овруч готов детский сад, построенный эстонским производителем модульных домов "Harmet" по заказу целевого учреждения "ESTDEV". Новое здание открывает свои двери в начале июня.
За 170 дней модули спроектировали и построили в Эстонии, после чего доставили в Украину. Кроме того, на месте при помощи украинских рабочих возвели фундаменты, вспомогательные помещения и бомбоубежище.
- Приятно отметить, что модульный детский сад был завершен вовремя и передан Эстонскому центру сотрудничества в области международного развития (ESTDEV) для меблировки, - сказала Анника Кадая, председатель правления Эстонского союза деревянных домов.
- Построив Овручский детский сад, мы смогли доказать себе и другим, что, используя сторонние решения, можно внести свой вклад в восстановление Украины даже сегодня, когда в стране все еще активно идет война, - сказала Анника Кадая. - Это отличный пример сотрудничества между эстонским частным сектором, государством и страной назначения.
По словам Ало Тамме, генерального директора производителя модульных домов Harmet OÜ, самой большой проблемой проекта был не только 170-дневный срок производства и строительства, но и транспортировка модулей.
- Ранее мы отправляли тысячи модулей в разные страны, но никогда в страну с активными военными действиями, где ситуация может измениться за считанные минуты. Всего нам пришлось перевезти через границу 34 грузовика, тремя колоннами, - пояснил Тамм. - Все прошло не совсем без препятствий, но сегодня модули здесь и детский сад готов! Несмотря на сжатые сроки, работа шла по плану.
По словам Тармо Нидо, руководителя проекта строительства от целевого учреждения ESTDEV в Украине, многие неофициальные мировые рекорды, вероятно, были связаны со строительством детского сада.
- Детальная планировка детского сада была выполнена всего за полтора месяца. Кроме того, проектирование, изготовление и поставка модулей за 170 дней - это значительное достижение, которым эстонский сектор деревянного строительства и заводского строительства должен гордиться. С завершением строительства Овручского детского сада Эстония показала себя надежным партнером в восстановлении Украины, - признал Ниедо.
Прийт Луман, член правления AS "Nordecon", основного подрядчика строительства детского сада, отметил, что этот проект имеет несколько значений.
- Во-первых, чтобы быть надежным партнером для эстонского государства и в этом добром духе сотрудничества действительно примером для других стран, восстановление и помощь Украине можно начать сегодня. Во-вторых, принести хороший пример европейской строительной культуры украинским партнерам по сотрудничеству, которые своими более высокими стандартами порядка и безопасности обязательно поддержат их в последующих проектах. В-третьих, привлечь дочернюю компанию нашей группы "Еврокон", которая, несмотря на военную ситуацию, смогла решить все задачи, от наличия материалов до обеспечения электроэнергией. Они проделали большую работу", - сказал Луман.
В первой очереди детского сада будут достроены 4 групповые комнаты, места общего пользования, детская площадка и бомбоубежище, без которых не может работать ни один детский сад в Украине.
Во время недавнего визита в Украину премьер-министр Кая Каллас также подтвердила строительство второй очереди Овручского детского сада, который обеспечит местами в общей сложности 160 детей. В ближайшие недели ESTDEV объявит открытые тендеры на организацию работ.