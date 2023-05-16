В Украине готов первый построенный Эстонией детский сад

За 170 дней модули спроектировали и построили в Эстонии, после чего доставили в Украину. Кроме того, на месте при помощи украинских рабочих возвели фундаменты, вспомогательные помещения и бомбоубежище.

- Приятно отметить, что модульный детский сад был завершен вовремя и передан Эстонскому центру сотрудничества в области международного развития (ESTDEV) для меблировки, - сказала Анника Кадая, председатель правления Эстонского союза деревянных домов.

- Построив Овручский детский сад, мы смогли доказать себе и другим, что, используя сторонние решения, можно внести свой вклад в восстановление Украины даже сегодня, когда в стране все еще активно идет война, - сказала Анника Кадая. - Это отличный пример сотрудничества между эстонским частным сектором, государством и страной назначения.

По словам Ало Тамме, генерального директора производителя модульных домов Harmet OÜ, самой большой проблемой проекта был не только 170-дневный срок производства и строительства, но и транспортировка модулей.

- Ранее мы отправляли тысячи модулей в разные страны, но никогда в страну с активными военными действиями, где ситуация может измениться за считанные минуты. Всего нам пришлось перевезти через границу 34 грузовика, тремя колоннами, - пояснил Тамм. - Все прошло не совсем без препятствий, но сегодня модули здесь и детский сад готов! Несмотря на сжатые сроки, работа шла по плану.