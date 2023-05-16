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Правительственная оппозиция угрожает уличными беспорядками

Северное побережье
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мартин Хельме, председатель оппозиционой Эстонской консервативной народной партии (EKRE), в своей публикации в социальных сетях предупреждает, что если оппозицию не подпустят к принятию решений, протест переместится на улицы.

В ответ на действия коалиции по прекращению обструкции, Мартин Хельме на своей странице в Facebook назвал 15 мая "черным днем для эстонской демократии":

"В долгосрочной перспективе это будет иметь очень плохие последствия. Во-первых, если это разрешено либералам, в будущем это будет разрешено и консерваторам. Не ожидайте ничего меньшего, если роли поменяются! Во-вторых, если политическая оппозиция в парламенте будет подавлена силой, протест переместится на улицу. Мало того, что во время выборов оппозиция получила мандат почти от половины Эстонии, в результате своей недемократической и незаконной деятельности общественное мнение стало явно враждебным по отношению к правящим партиям".

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