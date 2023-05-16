Правительственная оппозиция угрожает уличными беспорядками

"В долгосрочной перспективе это будет иметь очень плохие последствия. Во-первых, если это разрешено либералам, в будущем это будет разрешено и консерваторам. Не ожидайте ничего меньшего, если роли поменяются! Во-вторых, если политическая оппозиция в парламенте будет подавлена силой, протест переместится на улицу. Мало того, что во время выборов оппозиция получила мандат почти от половины Эстонии, в результате своей недемократической и незаконной деятельности общественное мнение стало явно враждебным по отношению к правящим партиям".